Стартовала аккредитация СМИ для работы в инфоцентре ЦИК во Дворце Республики

Сегодня, 17 января, началась аккредитация СМИ для работы в информационном центре Центризбиркома, который развернется во Дворце Республики. Он будет работать с 24 по 26 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 17 января, началась аккредитация СМИ для работы в информационном центре Центризбиркома, который развернется во Дворце Республики. Он будет работать с 24 по 26 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там журналисты будут получать всю самую важную информацию, касающуюся единого дня голосования. Пресс-конференции председателя ЦИК, миссий международных наблюдателей, видеоконференции с председателями территориальных избирательных комиссий предусмотрены как для белорусских, так и зарубежных журналистов. Функция по аккредитации иностранных СМИ возложена на Министерство иностранных дел.