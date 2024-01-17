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Стартовала аккредитация СМИ для работы в инфоцентре ЦИК во Дворце Республики

17 января 2024 10:32
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Сегодня, 17 января, началась аккредитация СМИ для работы в информационном центре Центризбиркома, который развернется во Дворце Республики. Он будет работать с 24 по 26 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовала аккредитация СМИ для работы в инфоцентре ЦИК во Дворце Республики-1

Там журналисты будут получать всю самую важную информацию, касающуюся единого дня голосования. Пресс-конференции председателя ЦИК, миссий международных наблюдателей, видеоконференции с председателями территориальных избирательных комиссий предусмотрены как для белорусских, так и зарубежных журналистов. Функция по аккредитации иностранных СМИ возложена на Министерство иностранных дел.

# Выборы в Беларуси # общество

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