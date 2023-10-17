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Минск полностью перейдёт на артезианские источники водоснабжения к 2025 году

17 октября 2023 15:40
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Новости Беларуси. Новые водопроводные сети прокладывают по территории Пуховичского, Дзержинского и Минского районов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это часть масштабного проекта по переводу столицы на подземные водные источники. Его реализуют по поручению главы государства.

Минск полностью перейдёт на артезианские источники водоснабжения к 2025 году-1

Чтобы обеспечить каждый столичный дом артезианской водой – пробурят около сотни скважин, максимальная глубина – 350 метров. Предусмотрена модернизация трех водозаборов: «Вицковщина», «Фелицианово» и «Островы». Уже проложено более 30 километров магистральных водоводов. Это треть от запланированного объема. Строители работают в три смены.

Минск полностью перейдёт на артезианские источники водоснабжения к 2025 году-4

Евгений Самсонов, руководитель проекта управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома:
Ежедневно на всем объекте, на всех очередях не менее 100 единиц техники задействовано и около 200 рабочих. Для увеличения мощности данной станции строятся дополнительные здания, сооружения: станция обезжелезивания, станция повторного использования воды, ультрафиолетового обеззараживания. Резервуар чистой воды на 10 тысяч метров кубических. И будет производиться замена оборудования здания насосной станции, ее перестройка.

Минск полностью перейдёт на артезианские источники водоснабжения к 2025 году-7

Планируется, что в 2025 году Минск полностью перейдет на водоснабжение из подземных источников. Сама же стройка объектов должна завершиться до конца 2024-го. Проект социально значимый. Он позволит обеспечить артезианской водой жителей Московского и Фрунзенского районов. А это более 800 тысяч человек.

# Водоснабжение # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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