Минск полностью перейдёт на артезианские источники водоснабжения к 2025 году

Новости Беларуси. Новые водопроводные сети прокладывают по территории Пуховичского, Дзержинского и Минского районов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это часть масштабного проекта по переводу столицы на подземные водные источники. Его реализуют по поручению главы государства.

Чтобы обеспечить каждый столичный дом артезианской водой – пробурят около сотни скважин, максимальная глубина – 350 метров. Предусмотрена модернизация трех водозаборов: «Вицковщина», «Фелицианово» и «Островы». Уже проложено более 30 километров магистральных водоводов. Это треть от запланированного объема. Строители работают в три смены.

Евгений Самсонов, руководитель проекта управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома:

Ежедневно на всем объекте, на всех очередях не менее 100 единиц техники задействовано и около 200 рабочих. Для увеличения мощности данной станции строятся дополнительные здания, сооружения: станция обезжелезивания, станция повторного использования воды, ультрафиолетового обеззараживания. Резервуар чистой воды на 10 тысяч метров кубических. И будет производиться замена оборудования здания насосной станции, ее перестройка.