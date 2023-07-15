Уникальная семья художников. Знакомимся с удивительным миром белорусских мастеров

Две яркие и индивидуальные личности сошлись в одном тандеме. Уникальная семья художников, получивших признание во всем мире, сегодня перед нами распахнула свои двери. Знакомимся с удивительными творениями мастеров.

Татьяна Руденко, художница:

Здесь, на выставке, представлены наши работы, гобелены, ручное ткачество. Мы сделали для Беларуси восемь занавесей. Самое большое – 250 квадратных метров. Техники почему у меня разнообразные? Я 20 лет преподавала на худграфе. Меня оставили в 1976 году, и мне хотелось студентам дать все: масло, живопись, гобелен. Этой техники вообще нет в природе, я ее придумала. Это батик. Батик у меня горячий, и краситель из Абхазии. Они не выгорают, не линяют. Вот эту икону – основательница Витебска княгиня Ольга, она объединяет наши народы – я дарю нашему городу. Чтобы он был процветающим, сильным, как княгиня Ольга, которая заложила наш храм, Киево-Печерскую лавру. Она воспитала внука своего, который крестил всех нас, князь Владимир.

Такое созвучие двух ярких индивидуальностей – редкость. Совместная деятельность плодотворна.

Татьяна Руденко:

Мне нравится белорусский язык, мне нравится искусство. У нас скоро будет лучшее в мире искусство. Сейчас планеты выстроились, как при Золотом веке, и пошла энергия космоса. Я это заметила вчера на открытии. Вот она, просто ощущала ее. Мы возвращаемся к хорошему. У нас будет лучшее в мире искусство, основанное на национальных традициях. Потому что национальные традиции питают все это. И это ступени вверх, как Сумишевский мой любимый поет: ступени вниз, ступени ввысь. Зависит, что ты в небо кинул. То есть мы должны кидать только хорошее в небо, только светлое. Стремиться туда. И у нас все будет лучше.