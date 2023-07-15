Шесть крутых локаций! Посмотрите, какую программу подготовили в МВД на «Славянский базар»

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Расскажите, что это за модель мотоцикла, как она заводится и почему она такая прикольная?

– Это мотоцикл «Урал» 1991 года выпуска. В принципе, он на ходу, мы на нем передвигаемся. Ретромотоцикл, хранится у нас, постоянно участвуем в выставках. Зажигание включается, заводится.

Артем Шибеко, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Витебского облисполкома, майор милиции:

В рамках XXXII фестиваля «Славянский базар в Витебске» одна из видов локаций – это регулировка, причем в образе старых лет. Данная локация набирает популярность, потому что уже на протяжении трех лет мы занимаемся такой регулировкой, регулируем основные перекрестки города Витебска. А сейчас мы работаем с детьми, детям очень нравится. Они представляют себя настоящими водителями, слушаются, стараются выполнять сигналы регулировщика настоящего. Когда этот образ стал старых времен, это набрало популярность и у взрослых, потому что такой образ подчеркивает старинку этой регулировки, которая на протяжении многих лет, сколько существует Госавтоинспекция, столько существует и регулировка.

Эрика Лаврецкая:

Участвуя в акции, можно получить велосипед, а для этого нужно пройти все необходимые тематические зоны.

Николай Строк, главный специалист Центра культурно-воспитательной работы МВД Республики Беларусь:

Уже традиционно в рамках международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» Министерство внутренних дел проводит республиканскую акцию «За безопасность вместе». Акция собой предусматривает шесть различных локаций, которые расположены на территории Витебска. Это Департамент охраны, внутренние войска, учреждения образования, ГАИ, передвижная локация и локация Музей МВД. На каждой из локаций каждому гостю фестиваля, а их тысячи, необходимо пройти испытания, чтобы потом поучаствовать в розыгрыше призов. Главный приз – велосипед. Розыгрыш состоится 16 июля на площади Победы в Витебске. На нашей локации музей МВД представлена выставка «Отличники в службе – чемпионы в спорте», где выставлены награды спортсменов – чемпионов Олимпийских игр, бывших и действующих сотрудников. Также ежедневно на нашей локации присутствует спортсмен, призер Олимпийских игр, который принимает зачет у младших гостей нашей локации. Сегодня этим гостем является Янина Провалинская-Корольчик, чемпион летних Олимпийских игр в Сиднее 2000 года.

Значит, попасть молотом по наковальне в центр.