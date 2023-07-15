Выставка «Коми. Народные музыкальные инструменты» открылась в Витебске

Шур – шар, швич – швач и зэр шы, иначе шум дождя! Так близко с Коми вы познакомитесь впервые. Музыкальные инструменты – душа северного народа, и сегодня она нараспашку.
Шур – шар, швич – швач и зэр шы, иначе шум дождя! Так близко с Коми вы познакомитесь впервые. Музыкальные инструменты – душа северного народа, и сегодня она нараспашку.
Артемий Василевич, заведующий научно-исследовательским и экспозиционно-выставочным отделом Витебского областного краеведческого музея:
Это первый проект в Витебске Сыктывдинского объединения музеев, музеев, которые сотрудничают с Витебским областным краеведческим музеем. И неслучайно она сегодня, в дни «Славянского базара», открывается в нашем городе. Несмотря на то, что за десятилетия своего существования Витебск встречал, наверное, гостей со всех уголков мира, как-то с культурой Коми мы встречались достаточно редко. И сегодня через музыку, потому что самое близкое знакомство, мы можем лучше узнать этот народ. Здесь представлена коллекция народных инструментов, выполненных студентами колледжа в Сыктывдине. А дополняют их народные костюмы и фотографии людей в народных костюмах, то есть представители народной культуры. Все это сопровождается QR-кодами, которые имеют ссылки на звучание инструментов, поскольку многие из них нам не знакомы, чтобы мы могли услышать, как они звучат как в ансамбле, так и по одиночке. И, конечно, мы надеемся, что это только начало сотрудничества между музеями и богатая коллекция Витебского областного краеведческого музея тоже будет представлена уже в музеях Коми.
Уникальный выставочный проект в Витебской ратуше расскажет и покажет, чем гордятся жители таежных регионов.
Светлана Дидинская:
Чем достопримечательна Коми – это морошка, хариус, комары, лес, тайга, медведи. И вообще, там очень дружные, отзывчивые люди. Северный край ценен тем, что там действительно протягивают руку помощи, потому что там морозы за 40. Нам приходилось, прежде чем спать, обогревать даже грелками постель, чтобы в нее лечь. Захотела посмотреть, потому что у меня очень много друзей из Коми. И там все мои одноклассники. Хочу сбросить фотографии и похвастаться, что Коми посетила Беларусь нашу. Пускай Коми приезжает сюда, в Витебск.
К слову, эти удивительные произведения искусства из дерева можно не только увидеть! Ловим QR-код в объектив и наслаждаемся чарующей мелодией.