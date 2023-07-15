Выставка «Коми. Народные музыкальные инструменты» открылась в Витебске

Артемий Василевич, заведующий научно-исследовательским и экспозиционно-выставочным отделом Витебского областного краеведческого музея:

Это первый проект в Витебске Сыктывдинского объединения музеев, музеев, которые сотрудничают с Витебским областным краеведческим музеем. И неслучайно она сегодня, в дни «Славянского базара», открывается в нашем городе. Несмотря на то, что за десятилетия своего существования Витебск встречал, наверное, гостей со всех уголков мира, как-то с культурой Коми мы встречались достаточно редко. И сегодня через музыку, потому что самое близкое знакомство, мы можем лучше узнать этот народ. Здесь представлена коллекция народных инструментов, выполненных студентами колледжа в Сыктывдине. А дополняют их народные костюмы и фотографии людей в народных костюмах, то есть представители народной культуры. Все это сопровождается QR-кодами, которые имеют ссылки на звучание инструментов, поскольку многие из них нам не знакомы, чтобы мы могли услышать, как они звучат как в ансамбле, так и по одиночке. И, конечно, мы надеемся, что это только начало сотрудничества между музеями и богатая коллекция Витебского областного краеведческого музея тоже будет представлена уже в музеях Коми.