Не даёт покоя лишний вес. Можно ли быстро сбросить 2-3 килограмма?

На календаре 1 марта. Почему-то именно с приходом весны душа и внешность просят обновления. Каждый из нас периодически нуждается в каких-то переменах, будь то новая прическа, гардероб, ремонт в квартире или даже отношения. По статистике, более 60 % людей пытаются начать новую жизнь именно весной. О том, как выйти из зимней спячки, что в этом сезоне готовят стилисты и как быстро сбросить несколько килограммов и подготовиться к свиданию, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Есть ли способ быстренько скинуть два-три килограмма?
Светлана Чернушевич, диетолог:
Нет.
Алеся Лакина:
Я надеялась на ваш ответ «да».
Светлана Чернушевич:
Быстро вес сойдет – два-три килограмма, если, допустим, была отечность. Например, кто-то отекает на молочку, просто вы ее убираете.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Бывает сезонная отечность, кто-то раз за зиму и отек?
Светлана Чернушевич:
Нет, это скорее всего было сезонное обжорство. Поэтому быстро вес не уйдет. Тут еще зависит от того, с каким лишним весом вы входите в это дело. Если вес большой, он поначалу быстро уходит.
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