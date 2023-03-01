Не даёт покоя лишний вес. Можно ли быстро сбросить 2-3 килограмма?

Алеся Лакина , ведущая ток-шоу: Есть ли способ быстренько скинуть два-три килограмма?

На календаре 1 марта. Почему-то именно с приходом весны душа и внешность просят обновления. Каждый из нас периодически нуждается в каких-то переменах, будь то новая прическа, гардероб, ремонт в квартире или даже отношения. По статистике, более 60 % людей пытаются начать новую жизнь именно весной. О том, как выйти из зимней спячки, что в этом сезоне готовят стилисты и как быстро сбросить несколько килограммов и подготовиться к свиданию, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Светлана Чернушевич, диетолог:

Нет.

Алеся Лакина:

Я надеялась на ваш ответ «да».

Светлана Чернушевич:

Быстро вес сойдет – два-три килограмма, если, допустим, была отечность. Например, кто-то отекает на молочку, просто вы ее убираете.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Бывает сезонная отечность, кто-то раз за зиму и отек?

Светлана Чернушевич:

Нет, это скорее всего было сезонное обжорство. Поэтому быстро вес не уйдет. Тут еще зависит от того, с каким лишним весом вы входите в это дело. Если вес большой, он поначалу быстро уходит.

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