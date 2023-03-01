Прямой эфир

Не даёт покоя лишний вес. Можно ли быстро сбросить 2-3 килограмма?

01 марта 2023 19:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На календаре 1 марта. Почему-то именно с приходом весны душа и внешность просят обновления. Каждый из нас периодически нуждается в каких-то переменах, будь то новая прическа, гардероб, ремонт в квартире или даже отношения. По статистике, более 60 % людей пытаются начать новую жизнь именно весной. О том, как выйти из зимней спячки, что в этом сезоне готовят стилисты и как быстро сбросить несколько килограммов и подготовиться к свиданию, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Есть ли способ быстренько скинуть два-три килограмма?

Не даёт покоя лишний вес. Можно ли быстро сбросить 2-3 килограмма?-1

Светлана Чернушевич, диетолог:
Нет.

Алеся Лакина:
Я надеялась на ваш ответ «да».

Светлана Чернушевич:
Быстро вес сойдет – два-три килограмма, если, допустим, была отечность. Например, кто-то отекает на молочку, просто вы ее убираете.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Бывает сезонная отечность, кто-то раз за зиму и отек?

Светлана Чернушевич:
Нет, это скорее всего было сезонное обжорство. Поэтому быстро вес не уйдет. Тут еще зависит от того, с каким лишним весом вы входите в это дело. Если вес большой, он поначалу быстро уходит.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Как восстановить кожу после зимних холодов? Советы косметолога

Как выбрать подходящий цвет в одежде? Спросили у стилиста

Свидания бывают абсолютно непредсказуемы. Как моментально преобразить повседневный наряд?

# Здоровье # общество # Алеся Лакина # Светлана Чернушевич # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Папа не афишировал, что он Герой Советского Союза». Вспоминаем подвиг Витольда Гинтовта. Премьера на СТВ!
01 марта 2023 18:58

«Папа не афишировал, что он Герой Советского Союза». Вспоминаем подвиг Витольда Гинтовта. Премьера на СТВ!

Свидания бывают абсолютно непредсказуемы. Как моментально преобразить повседневный наряд?
01 марта 2023 18:08

Свидания бывают абсолютно непредсказуемы. Как моментально преобразить повседневный наряд?

Как выбрать подходящий цвет в одежде? Спросили у стилиста
01 марта 2023 18:05

Как выбрать подходящий цвет в одежде? Спросили у стилиста