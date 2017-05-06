Встреча Александра Лукашенко с представителями китайских СМИ: два часа живого общения и более десятка вопросов

Апофеозом журналистского турне стала встреча с Президентом Беларуси. Ранее Александр Лукашенко отвечал на вопросы корреспондентов из российских региональных СМИ. Возможно, теперь новая традиция войдет в практику. Юлия Бешанова – о подробностях этой встречи.

К нам приехал 41 мастер слова из 10 провинций. В делегации представители 28 газет, телеканалов, радио. Общий охват аудитории – более половины жителей полуторамиллиардного Китая.

Хэ Тао, корреспондент газеты «Вестник Сычуаня» (Китай):

Для нас сейчас открылись новые возможности. И после моего возвращения я создам несколько сюжетов и расскажу своим читателям о вашей стране и о тех перспективах двустороннего сотрудничества, которые имеются между нами.

Два часа живого общения и более десятка вопросов. Интересовались журналисты и международной обстановкой, и личной дружбой Президента с руководителем КНР. Между лидерами двух стран полное политическое и экономическое взаимопонимание.

Цзя Цзинфэн, корреспондент информационного агентства China News (Rитай):

Вы высоко оцениваете личную дружбу между Вами и председателем Си Цзиньпином. Приносит ли это достаточно большую пользу развитию китайско-белорусских отношений?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

От личных отношении многое зависит, в отношениях с отдельными государствами зависит все. У нас с Си Цзиньпином очень дружеские отношения. Он бывал у меня дома. А еще скажу вам откровенно: ближе отношения у моего младшего сына с женой Си Цзиньпина. Это друзья. Если мы где-то встречаемся, и присутствуют он, малыш и жена, у них общие темы, они на английском языке могут уединиться и разговаривать полдня.

Масштабный пресс-вояж в Беларусь – пролог предстоящего саммита в Пекине «Один пояс – один путь». Нашего Президента для участия в форуме пригласили одним из первых. В переводе с дипломатического – знак особого уважения.

Александр Лукашенко:

Инициатива «Один пояс и один путь» перекраивает экономическую карту мира. Союзов в мире масса, но особенность в том, что эта инициатива в своем практическом движении создает новые точки роста в мировой экономике. Это не какая-то экспансия, это не приход КНР в ту или иную страну по пути Шелкового пути, чтобы продать, навязать что-то. Китай идет – и в этом особенность, никогда в мире не было такого – он идет как дружественная страна, предлагая кредиты, инвестиции, самые передовые технологии в тех странах, через которые пройдет Шелковый путь.

Десять лет, двадцать стран, свыше десяти тысяч километров железных дорог. Шелковые сети опутают Центральную Азию, Ближний Восток, Россию и Европу. Беларусь – логистический перекресток. Участие в проекте сулит нашей стране серьезные бонусы. По некоторым оценкам, когда торговый коридор заработает на полную мощность, через Беларусь пройдет около 10% товарооборота между ЕС и КНР. Учитывая сегодняшнюю сумму продаж вектора Китай-ЕС, это порядка $600 миллиардов.

Это тот самый момент, когда сказка становится былью. Первый полносоставный грузовой поезд отправляется по маршруту Беларусь – Китай. Путешествие состава через всю Евразию займет всего 12 суток. Для сравнения: морской путь занял бы от 45 до 60 дней.

Александр Лизунов, заместитель начальника службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности управления Белорусской железной дороги:

Один из важнейших факторов – это срок доставки. Доставка две недели из Беларуси в любую точку Китая – в этом у нас нет конкурентов.

О глобальном – с представителями центральных СМИ. О частном – с провинциальными изданиями. Ганьсу – регион на северо-западе Китая – уже десять лет тесно сотрудничает с Гродненской областью.

Се Чжицзюань, корресподент газеты «Вестник Ганьсу» (Китай):

Какие еще взаимодополняющие возможности мы можем использовать? Как расширить региональное взаимодействие с провинцией Ганьсу?

Александр Лукашенко:

Мы получили возможность продвигать на территории не только вашей провинции, но и в КНР продукты, товары, которые производятся в Беларуси. Это и соки, и хрусталь. Запрещенных тем и проблем нет в наших отношениях. Поэтому вы можете рассчитывать на поддержку любой вашей инициативы в Беларуси.

В Послании белорусскому народу и парламенту Александр Лукашенко напомнил: 100 миллионов долларов прямых китайских инвестиций в год – минимум, который ждут от каждого региона.

Андрей Болтрик, заместитель председателя по экономике Гродненского горисполкома:

Первый проект – это реконструкция гостиницы «Гродно», которая в марте прошлого года была приобретена китайской компанией «Цюань Шэн» на аукционных торгах. Что касается проекта по созданию медицинского центра традиционной китайской медицины, проект будет реализован на площадях, которые длительное время не использовались в хозяйственном обороте – помещения бывшей молочной кухни.

Один из самых масштабных совместных проектов – строительство парка «Высокий камень». Только на создание инфраструктуры первой очереди Китай выделил более 100 миллионов долларов.

Александр Лукашенко:

Нам очень важно более оперативно привлекать в индустриальный парк «Великий камень» самые передовые предприятия с самыми передовыми технологиями, технологиями завтрашнего, а может, и послезавтрашнего дня. Индустриальный парк в Беларуси – это, можно сказать, проект Си Цзиньпина. Не зря он назвал его жемчужиной этого Шелкового пути.

Выходит китайский капитал и на улицу белорусского бизнеса. О динамике говорят цифры. За четверть века дипотношений взаимный товарооборот вырос почти в 100 раз. На этом заводе точно знают, как прийтись по вкусу китайскому покупателю. 300 тонн белорусского эликсира здоровья уже распробовали в нескольких китайских регионах.

Мария Карпинская, заместитель директора предприятия:

В Китае в принципе про березовый сок не слышали. И когда я делаю презентацию перед китайскими компаниями непосредственно нашей продукции, то я всегда с собой беру полено именно березы. И таким образом им объясняю, откуда он берется, в чем его польза.

У китайцев есть поговорка: «Одной рукой в ладоши не хлопнешь». Сейчас обе руки – белорусская и китайская – протянуты навстречу друг другу. Дружеское рукопожатие крепкое и взаимовыгодное.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь