Я обещаю, мы дойдем до каждого и вспомним каждого: председатель совета ветеранов

Новости Беларуси. В память о павших во времена Великой Отечественной на мраморные плиты Кургана Славы 6 мая легли алые гвоздики и венки.
В торжественной церемонии приняли участие губернатор Минской области Семен Шапиро, парламентарии, представители общественных организаций. У подножья Кургана учащиеся почти 40 школ, лицеев и колледжей
развернули интерактивную экспозицию «Память сердца».
На тематических площадках можно было окунуться в атмосферу фронтовых будней: солдатская каша, песни, письма родным и близким. Для ветеранов Великой Отечественной это было как будто вчера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.