Я обещаю, мы дойдем до каждого и вспомним каждого: председатель совета ветеранов

Новости Беларуси. В память о павших во времена Великой Отечественной на мраморные плиты Кургана Славы 6 мая легли алые гвоздики и венки. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Минской области Семен Шапиро, парламентарии, представители общественных организаций. У подножья Кургана учащиеся почти 40 школ, лицеев и колледжей развернули интерактивную экспозицию «Память сердца». На тематических площадках можно было окунуться в атмосферу фронтовых будней: солдатская каша, песни, письма родным и близким. Для ветеранов Великой Отечественной это было как будто вчера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Чайкин, ветеран Великой Отечественной войны:

Я принимал участие в освобождении Минска, с операции «Багратион». Мы видели все эти развалины. Белорусский народ принял все меры и восстановил город еще лучше, чем он был до войны.

Это – наша радость, это наша гордость.

Казимир Черепковский, председатель совета ветеранов Минской областной организации ветеранов:

Мы считаем своим долгом дойти до каждого ветерана. Им много не надо, как они мне звонят.