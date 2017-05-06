«Каждый делает свою работу и старается»: как проходит посевная кампания на полях Беларуси

Среди огромного количества новостей всегда популярны новости о погоде. Не только в связи с предстоящими выходными (в случае сегодняшнего дня). Многие люди метеозависимы и весьма зависим от погоды урожай! В Беларуси завершается посевная, холодная весна аукнется при подсчете урожая. Наш корреспондент Алена Сырова передает с полей и огородов.

Алена Сырова, корреспондент:

При хороших погодных условиях лен высевают в срок до первого мая, но в этом году природа преподнесла нам свои сюрпризы, поэтому аграрии выезжают в поле в 6 утра и покидают его лишь в 10 вечера, зато все закаты и рассветы с абсолютно эксклюзивным видом. Поехали скорее, а то можем не успеть.

Поле в 90 гектаров Илье и его партнерам сегодня предстоит засеять «Васильком», вернее, семенами льна с таким названием. Этот участок земли под Воложином в зоне его ответственности пока единственный пустой. В этом году посевную хоть и закончат позже, но в сроки уложатся, ведь главное – соблюсти технологию.

Илья Сикорский, механизатор:

Качество посева. Все зависит от возделывания почвы, возделаем хорошо – получим хороший урожай.

По словам агронома Натальи, две недели назад на этом поле еще лежал снег, а после было так мокро, что и ступить нельзя. Надел для этих агрономов абсолютно незнакомый, ведь лен на ту же землю возвращается не раньше, чем через 5 лет.

Наталья Автушко, главный агроном Воложинского льнокомбината:

Средняя температура должна быть плюс 8, поэтому сеем. Лен переносит до минус 4, так что надеемся, что в этом году урожай будет.



В этом можно не сомневаться, ведь буквально через дорогу проявился яркий пример. Еще до апрельских заморозков и ливней здесь высадили семена льна.

Наталья Автушко:

Заморозки пережил и живой. По льну мы стараемся вырабатывать свои недоделки. Где лужи, мы подождем немножечко и через 2-3 дня стараемся высушивать культиваторами и высеваем.

И если льну дожди на пользу, то зерновые такой любовью к воде похвастаются едва ли. Почвенная корка и эрозия могут оказаться смертельными для четверти посевов.

Алена Сырова:

Наша страна славится своими бескрайними полями и красивейшими озерами. Именно этим мы всемирно известны и именно этим привлекаем туристов, но в этом году мы превзошли самих себя. Только взгляните на новые озера, которые появились в полях, уже засеянных рожью и пшеницей. И в то время, как аграрии бьют тревогу, но пытаются спасти урожай сезона-2017, небесная канцелярия, кажется, решила сжалиться над нами и в белорусском небе засияло солнце.

Аграрии невероятно рады потеплению, ведь так можно будет хотя бы выехать в поле, чтобы обработать посевы и в прямом смысле не увязнуть в битве за урожай.

Павел Буйвид, агроном:

В этом году эта проблема актуальна для всей области. Тяжело ходить, техника наша не приспособлена для обработки. Пока обходимся своими силами.

Но такие поля, скорее, случаи единичные. С высоты хорошо просматриваются уже зазеленевшие ковры зерновых и яровых культур. Кстати, земли в этом регионе не самые плодородные по своему составу, но аграрии в сезон уборочной умудряются обойти по намолоту изначально более перспективных конкурентов.

Павел Буйвид:

При помощи удобрений, гербицидов, химпрополки, посевная вовремя проводится.

Рекордов не ставят, но обеспечить белорусов вторым хлебом обещают и под Слуцком, хотя конечно, темпы посевной замедлились.

Александр Косач, главный агроном:

Мы разделили поле на две части, чтобы просохло. Поле большое 275 гектаров.

Александру Ивановичу вторит коллега из Витебской области. Любовь к земле перешла к Дмитрию по наследству и вот уже более 10 лет его жизнь идет согласно календарю посадок.

Дмитрий Цубикс, механизатор сельхозпредприятия «Рудаково»:

Нужно посадить, подкормить, обработать. Каждый делает свою работу и старается.

Участок Елены Пищейко – обычно в это время представляет зеленый синтез всех привычных белорусу овощных культур. Однако…

Елена Пищейко:

Я тут вскопала, а потом опять дожди пошли. Ну и сыро.

Так долго наступления тепла и времени для посадок Елена ждала лишь единожды с 80-го года. Этой весной пока только планы…

Елена Пищейко:

Вот тут будет чеснок, а тут севок посажу, тут грядку посажу капусты, огурцов.

Наталья Автушко:

Все от нас зависит. Что посеем, то и будем убирать.

С песней или без нее на огромных полях страны или своих личных участках ежедневно трудятся тысячи, ведь, как известно, что посеешь, то и пожнешь.