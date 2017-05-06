Телефон минчанки не могут отремонтировать с четвёртого раза: что делать в таких случаях?

Замечено, что за случайные связи мы платим урологу, за постоянные – гинекологу, а за дружеские – печенью. Героиня сюжета «Добро пожаловаться» за свою связь – мобильную – платит своими нервными клетками. В этом году первому телефону сотовой связи исполняется 70 лет. Кстати, в 1947 году предок современного гаджета весил 35 килограммов.



А вот смартфон, призванный значительно облегчить жизнь современного человека, весит от 40 до 350 граммов. При всём при этом неудачную покупку минчанки Инны лёгкой назвать – язык не поворачивается.

Инна Руднева:

В феврале 2016 года я приобрела новый смартфон. На него была гарантия год. И, когда я покупала, мне предложили купить ещё и сервисное обслуживание. Это значит, когда гарантия истечёт, мне ещё 2 года его будут обслуживать, как по гарантии. Поработал он приблизительно где-то полгода и у меня начались проблемы.

В результате, вместе с мобильным устройством Инна приобрела в салоне и дополнительную гарантию.

Покупательница рассчитывала получить три года исправной работы телефона, однако, уже спустя полгода, женщина погрязла в разбирательствах с продавцом и сервисным центром. Однажды обнаруженные дефекты в работе телефона перешли в многократный ремонт и месяцы ожидания.

Инна Руднева:

Отнесла в первый раз в ремонт. Держали телефон месяц. Пару раз поработал, потом опять. Снова понесла в ремонт. Опять месяц у них.

И здесь терпеливая женщина, по незнанию, себе в тягость, а горе-продавцам на радость, допустила ошибку. Она согласилась на ремонт, трижды. Вначале это было гарантийное обслуживание, затем оплаченное сервисное.

Дарина Гулюта, юрист:

В том случае, если случилась поломка, потребитель уже с первого раза, с первой поломки имеет право требовать у продавца замену телефона или возврата уплаченной суммы. Для этого не требуется повторности самих поломок. Если потребитель требует безвозмездного устранения недостатков, то требование должно быть удовлетворено в течение 14 дней. То есть, телефон должен быть отремонтирован. Если не отремонтирован – покупатель может заявить о желании произвести обмен на товар надлежащего качества или получить свои деньги.

А также может потребовать выплаты неустойки за нарушенный срок безвозмездного оказания услуг. Говорят, если женщина страдает молча, значит, рядом нет мобильного телефона. Нет сейчас мобильного телефона и у минчанки Инны, он в очередном ремонте. Однако, страдать молча женщина не собирается, потому и обратилась в программу «Добро пожаловаться». Инна Руднева:

Я сдала в четвёртый раз, опять у меня взяли на месяц. Уже просто не знаю, что делать и как быть. Пусть мне возвращают деньги. Несерьёзная компания.



Кстати, в Бресте три года назад был открыт музей сотовых телефонов. Всего вниманию горожан представлено более 300 моделей. Как экспонат, упорно неподдающийся ремонту, вполне может попасть в экспозицию и аппарат нашей героини. А между тем, юристы подчёркивают: если гаджет откровенно барахлит, потребитель имеет полное право отказаться от ненадёжной покупки.

Дарина Гулюта, юрист:

Потребителю необходимо отстаивать свои права. Нужно сделать запись в книге замечаний и предложений, и в письменной форме требовать расторжения договора купли-продажи и возврата уплаченных средств. А, тем временем, пока весь мир человеческий сходит с ума по свежим моделям навороченных гаджетов, не остаются равнодушны к ним, и обитатели фауны, отчего случаются откровенно курьёзные истории. Так, в Норвегии лиса украла у подростка телефон и умудрялась слать SMS. В Дании скворцы начали подражать звонкам мобильных телефонов. А в Московском зоопарке посетителям настоятельно рекомендуют держать гаджеты вне досягаемости от шустрых енотов.

Проворные зверьки буквально выхватывают телефоны из рук посетителей и за считанные секунды разбирают на части.

Вот уже полгода в игру под названием «испорченный телефон» играют и сотрудники столичного магазина. С нашей героиней. Последней вся эта история уже порядком поднадоела.

Инна Руднева:

Здравствуйте, сдавала неоднократно телефон в ремонт. Дайте мне книгу замечаний и предложений. Смотрите, сколько жалоб, видите, как люди работают.



Заметьте, сегодня мы говорим не о серой продаже через сомнительный Интернет-магазин и не о подвальной лавке, где телефоны ремонтируют на колене, а о вполне серьёзном продавце и не менее серьёзном сервисном центре. Удивительно и то, что данный магазин на слуху и у правозащитников, которые, в свою очередь, уже ничему не удивляются.

Дарина Гулюта, юрист:

На самом деле, уже даже не удивлена. Очень много потребителей обращаются с жалобой именно на этот магазин. Исковые заявления были судом удовлетворены. Всё же стоит стать более ориентированными на клиента.