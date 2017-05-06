Телефон минчанки не могут отремонтировать с четвёртого раза: что делать в таких случаях?
Замечено, что за случайные связи мы платим урологу, за постоянные – гинекологу, а за дружеские – печенью. Героиня сюжета «Добро пожаловаться» за свою связь – мобильную – платит своими нервными клетками.
В этом году первому телефону сотовой связи исполняется 70 лет.
Кстати, в 1947 году предок современного гаджета весил 35 килограммов.
А вот смартфон, призванный значительно облегчить жизнь современного человека, весит от 40 до 350 граммов. При всём при этом неудачную покупку минчанки Инны лёгкой назвать – язык не поворачивается.
Инна Руднева:
В феврале 2016 года я приобрела новый смартфон. На него была гарантия год. И, когда я покупала, мне предложили купить ещё и сервисное обслуживание. Это значит, когда гарантия истечёт, мне ещё 2 года его будут обслуживать, как по гарантии.
Поработал он приблизительно где-то полгода и у меня начались проблемы.
В результате, вместе с мобильным устройством Инна приобрела в салоне и дополнительную гарантию.
Покупательница рассчитывала получить три года исправной работы телефона, однако, уже спустя полгода, женщина погрязла в разбирательствах с продавцом и сервисным центром. Однажды обнаруженные дефекты в работе телефона перешли в многократный ремонт и месяцы ожидания.
Инна Руднева:
Отнесла в первый раз в ремонт. Держали телефон месяц. Пару раз поработал, потом опять.
Снова понесла в ремонт. Опять месяц у них.
И здесь терпеливая женщина, по незнанию, себе в тягость, а горе-продавцам на радость, допустила ошибку. Она согласилась на ремонт, трижды. Вначале это было гарантийное обслуживание, затем оплаченное сервисное.
Дарина Гулюта, юрист:
В том случае, если случилась поломка, потребитель уже с первого раза, с первой поломки имеет право требовать у продавца замену телефона или возврата уплаченной суммы. Для этого не требуется повторности самих поломок. Если потребитель требует безвозмездного устранения недостатков, то требование должно быть удовлетворено в течение 14 дней. То есть, телефон должен быть отремонтирован. Если не отремонтирован – покупатель может заявить о желании произвести обмен на товар надлежащего качества или получить свои деньги.
А также может потребовать выплаты неустойки за нарушенный срок безвозмездного оказания услуг.
Говорят, если женщина страдает молча, значит, рядом нет мобильного телефона. Нет сейчас мобильного телефона и у минчанки Инны, он в очередном ремонте. Однако, страдать молча женщина не собирается, потому и обратилась в программу «Добро пожаловаться».
Инна Руднева:
Я сдала в четвёртый раз, опять у меня взяли на месяц. Уже просто не знаю, что делать и как быть.
Пусть мне возвращают деньги. Несерьёзная компания.
Кстати, в Бресте три года назад был открыт музей сотовых телефонов. Всего вниманию горожан представлено более 300 моделей. Как экспонат, упорно неподдающийся ремонту, вполне может попасть в экспозицию и аппарат нашей героини. А между тем, юристы подчёркивают: если гаджет откровенно барахлит, потребитель имеет полное право отказаться от ненадёжной покупки.
Дарина Гулюта, юрист:
Потребителю необходимо отстаивать свои права. Нужно сделать запись в книге замечаний и предложений, и в письменной форме требовать расторжения договора купли-продажи и возврата уплаченных средств.
А, тем временем, пока весь мир человеческий сходит с ума по свежим моделям навороченных гаджетов, не остаются равнодушны к ним, и обитатели фауны, отчего случаются откровенно курьёзные истории. Так, в Норвегии лиса украла у подростка телефон и умудрялась слать SMS. В Дании скворцы начали подражать звонкам мобильных телефонов.
А в Московском зоопарке посетителям настоятельно рекомендуют держать гаджеты вне досягаемости от шустрых енотов.
Проворные зверьки буквально выхватывают телефоны из рук посетителей и за считанные секунды разбирают на части.
Вот уже полгода в игру под названием «испорченный телефон» играют и сотрудники столичного магазина. С нашей героиней. Последней вся эта история уже порядком поднадоела.
Инна Руднева:
Здравствуйте, сдавала неоднократно телефон в ремонт. Дайте мне книгу замечаний и предложений.
Смотрите, сколько жалоб, видите, как люди работают.
Заметьте, сегодня мы говорим не о серой продаже через сомнительный Интернет-магазин и не о подвальной лавке, где телефоны ремонтируют на колене, а о вполне серьёзном продавце и не менее серьёзном сервисном центре. Удивительно и то, что данный магазин на слуху и у правозащитников, которые, в свою очередь, уже ничему не удивляются.
Дарина Гулюта, юрист:
На самом деле, уже даже не удивлена. Очень много потребителей обращаются с жалобой именно на этот магазин. Исковые заявления были судом удовлетворены.
Всё же стоит стать более ориентированными на клиента.
Так или иначе, но шагать навстречу клиенту, а не прочь от него, руководству магазина, судя по всему, придётся. В противном случае велика вероятность предстать перед суровым ликом Фемиды. Ведь новых приключений с ненадёжным телефоном минчанка Инна Алексеевна не хочет, а оставаться в дураках не собирается.
Мы обязательно вернёмся к этой истории и расставим над ней точки. Ведь понять – не значит простить, понять – не значит оправдать, понять – это уяснить причины и связи. Надеюсь, скоро мы уясним причины, по которым у Инны нет мобильной связи.