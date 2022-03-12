«Вспоминаем подвиги наших дедов и прадедов». Начальник Ленинского РОВД Бреста о Дне белорусской милиции

Новости Беларуси. На привокзальной площади первые минуты обороны вокзала разыгрывают по секундам. Отважные железнодорожники и милиционеры, в первые часы войны они еще успеют отправить состав на Барановичи, спасли больше сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В планы фашистов не входило разбомбить крупнейший железнодорожный узел – они собирались воспользоваться им для доставки личного состава и оружия. Это понимали и те, кто стоял в обороне.

Больше тысячи участников и зрителей: от курсантов до генералов. Исторический поезд памяти – один из самых масштабных проектов белорусской милиции. Сегодня они объединяют белорусов, кто гордо чтит память своих дедов и прадедов. Поезд памяти и реконструкция обороны Брестского вокзала. Как в Беларуси отметили День милиции? Читайте здесь.

Дмитрий Коровяковский, начальник Ленинского РОВД Бреста:

Вспоминаем подвиги наших дедов и прадедов. И хотим, чтобы служили также, честно отдавая все последние свои капли здоровья за процветание Беларуси, за ее независимость, за спокойствие граждан.