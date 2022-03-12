«Вспоминаем подвиги наших дедов и прадедов». Начальник Ленинского РОВД Бреста о Дне белорусской милиции
Новости Беларуси. На привокзальной площади первые минуты обороны вокзала разыгрывают по секундам. Отважные железнодорожники и милиционеры, в первые часы войны они еще успеют отправить состав на Барановичи, спасли больше сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В планы фашистов не входило разбомбить крупнейший железнодорожный узел – они собирались воспользоваться им для доставки личного состава и оружия. Это понимали и те, кто стоял в обороне.
Больше тысячи участников и зрителей: от курсантов до генералов. Исторический поезд памяти – один из самых масштабных проектов белорусской милиции. Сегодня они объединяют белорусов, кто гордо чтит память своих дедов и прадедов.
Поезд памяти и реконструкция обороны Брестского вокзала. Как в Беларуси отметили День милиции? Читайте здесь.
Дмитрий Коровяковский, начальник Ленинского РОВД Бреста:
Вспоминаем подвиги наших дедов и прадедов. И хотим, чтобы служили также, честно отдавая все последние свои капли здоровья за процветание Беларуси, за ее независимость, за спокойствие граждан.
Дмитрий Резенков, начальник Гродненского областного УВД:
Мы сегодня проводим это историческое мероприятие с тем, чтобы запомнить, чтобы передать новым поколениям, как это было. Что такое фашизм, и куда надо двигаться вперед, как воспитывать следующее поколение, которое скоро заменит нас.