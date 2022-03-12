«Совет министров и Министерство образования вместе с нами вручают подарки». В БРСМ рассказали, как прошла церемония вручения паспортов

Новости Беларуси. Уже по традиции накануне Дня Конституции в рамках акции «Мы – граждане Беларуси» по всей стране проходят торжественные церемонии вручения паспортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Именно этим ребятам, именно сегодняшним нашим новым гражданам Республики Беларусь предстоит реализовывать основные направления деятельности нашей страны, отраженные в Основном законе Республики Беларусь. Когда-то, возможно, было сформировано некоторое мнение о том, что органы власти – это что-то такое для взрослых только. А ведь дети сейчас очень активны, политически активны. Поэтому, конечно, здорово, что сейчас руководство на местах принимает участие. Сегодня мы благодарны, что и руководство Совета министров, и Министерство образования вместе с нами вручает паспорта, вручает подарки. «Это ко многому обязывает». Игорь Петришенко о церемонии вручения паспортов. Читайте здесь.

Вместе с паспортом ребятам вручили и текст обновленной Конституции, которая вступает в силу уже через три дня. Отметим, что в рамках патриотической акции ко Дню Конституции более 16 тысяч ребят получат паспорта по всей республике.

Анна Янковская, учащаяся гимназии № 5 г. Гродно:

Очень волнительно. Это значимое событие в моей жизни. Уже несешь какую-то ответственность за то, что паспорт получаешь – все-таки 14 лет. И для меня это очень значимая часть моей жизни, что меня вызвали вручить так торжественно паспорт в Минске. Я очень рада. «Будут достойными гражданами». Петр Миклашевич вручил паспорта школьникам. Подробнее.

Варвара Зорникова, учащаяся СШ № 9 г. Барановичи:

Могу рассказывать всем друзьям, одноклассникам, родственникам. Будут все рады. Будут вспоминать это даже в далекой жизни, в старости. Это очень важное событие.

Максим Макаревич, учащийся СШ № 16 г. Гродно:

Очень почетно, потому что, когда просто из паспортного агентства забираешь, не такие ощущения, как сейчас.