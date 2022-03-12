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«Будут достойными гражданами». Пётр Миклашевич вручил паспорта школьникам

12 марта 2022 18:35
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Новости Беларуси. Уже по традиции накануне Дня Конституции в рамках акции «Мы – граждане Беларуси» по всей стране проходят торжественные церемонии вручения паспортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будут достойными гражданами». Пётр Миклашевич вручил паспорта школьникам-1

Большинство приглашенных – победители и призеры школьных олимпиад, активные участники творческих конкурсов и спортивных соревнований. Главный документ ребята получили в торжественной обстановке из рук председателя Конституционного суда, а также заместителя премьер-министра Беларуси.

«Совет министров и Министерство образования вместе с нами вручают подарки». В БРСМ рассказали, как прошла церемония вручения паспортов. Читайте здесь.

«Будут достойными гражданами». Пётр Миклашевич вручил паспорта школьникам-4

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Сегодня, накануне Дня Конституции, я хочу выразить уверенность, что наши молодые, юные граждане нашей страны будут достойными гражданами. Будут вносить достойный вклад в развитие общества и государства. Но всем гражданам нашей страны я хочу пожелать мира и согласия, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях.

# Государственная политика в области образования # общество # Игорь Петришенко # Петр Миклашевич # Фотофакт

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