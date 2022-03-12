Пробки из машин с европейскими номерами. Почему литовцы хотят закупаться в Беларуси?

На белорусском пограничном пункте пропуска «Бенякони» 12 марта с самого утра образовались очереди. Литовцы после снятия ковид-ограничений массово ринулись к нам скупать товары первой необходимости: бензин, средства гигиены, продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем продиктован такой спрос, расскажет наш корреспондент Константин Герцев.

«Бенякони», что на белорусско-литовской границе, когда-то один из самых оживленных пунктов пропуска. Но два года назад пришла пандемия и с ней относительное затишье. Ситуация изменилась 12 марта. Здесь буквально пробки из машин с европейскими номерами. Все они стали в очередь на въезд в Беларусь. И с каждым часом их становится все больше. Причина этому – отмена ковид-ограничений. Рядовые литовцы решили сразу этим воспользоваться: родню поведать, а заодно и белорусскими товарами закупиться. «Цены в два раза повысились». Литовцы массово скупают товары в белорусском приграничье – подробнее здесь.

Для белорусских пограничников и таможенников ситуация знакомая. В начале 2000-х приезжать к нам за топливом и табачными изделиями – выгодный бизнес для многих литовцев. Сейчас, конечно, едут не ради наживы, но в плюсе будут точно, причем приличном. Так цена за литр 95-го бензина в Беларуси и Литве разнится на 1,5 евро. Существенное отличие и в стоимости продуктов. Поэтому полный бак и багажник прысмакаў – стандартная картина для таких литовских туристов.

Михаил Кузнецов, официальный представитель Лидского пограничного отряда:

Литовская Республика временно приостановила действия коронавирусных мер на пересечении границы. В связи с этим мы наблюдаем двукратное увеличение пассажиропотока иностранных граждан, следующих на въезд в Республику Беларусь на законных основаниях. Вместе с тем пункт пропуска продолжает работать в штатном режиме. Никаких изменений в работу пункта пропуска это не внесло. Мы продолжаем соблюдать все меры эпидемиологического характера.

Похожая ситуация и в приграничных селах. Местные магазины РАЙПО – излюбленное место шоппинга литовских соседей. Но, как и в городском поселке, к такому ажиотажу здесь были готовы. «Они у нас скупают муку». Литовцы массово приезжают в Беларусь за продуктами – подробнее здесь.