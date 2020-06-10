В Минске сократили интервал движения общественного транспорта. Что будет ходить чаще

Новости Беларуси. Для комфорта пассажиров. В утренние и вечерние часы пик сократили интервал движения общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь автобусы № 36, 37, 42, 99 и 100, а также трамвай маршрута № 6 станут ходить чаще.

Сократится интервал движения и поездов метро. Ожидать состав придется не более 2 минут на обеих линиях. Теперь в салонах станет просторнее, а пассажиры смогут придерживаться безопасной социальной дистанции.