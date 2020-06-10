Прямой эфир

В Минске сократили интервал движения общественного транспорта. Что будет ходить чаще

10 июня 2020 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Для комфорта пассажиров. В утренние и вечерние часы пик сократили интервал движения общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске сократили интервал движения общественного транспорта. Что будет ходить чаще-1

По некоторым наземным маршрутам пустили дополнительный подвижной состав.

Теперь автобусы № 36, 37, 42, 99 и 100, а также трамвай маршрута № 6 станут ходить чаще.

В Минске сократили интервал движения общественного транспорта. Что будет ходить чаще-4

Сократится интервал движения и поездов метро. Ожидать состав придется не более 2 минут на обеих линиях. Теперь в салонах станет просторнее, а пассажиры смогут придерживаться безопасной социальной дистанции.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Переворота в стране не будет, майдана – тем более»
10 июня 2020 13:56

Александр Лукашенко: «Переворота в стране не будет, майдана – тем более»

Президент Беларуси: «Мы никому не должны позволить обидеть простого человека»
10 июня 2020 13:54

Президент Беларуси: «Мы никому не должны позволить обидеть простого человека»

Многодетный отец высказался о партнёрских родах
10 июня 2020 13:10

Многодетный отец высказался о партнёрских родах