«Откуда оно у меня взялось, я не знаю». 92-летняя минчанка победила коронавирус и рассказала об этом

Новости Беларуси. 92-летняя жительница столицы, переболевшая коронавирусной инфекцией, выписана из Минской центральной районной больницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Матрона Бьянко из села Шубники поступила в учреждение чуть менее двух недель назад. Жалоб на самочувствие, призналась пенсионерка, сразу не было: не температурила, кашель появился позже. Однако рентген показал двустороннюю пневмонию.

Владислав Микулич, хирург Минской центральной районной больницы:

Протекало заболевание в средней степени тяжести. Пациентка, ввиду возраста, была молодец, переносила все достойно. На момент выписки состояние удовлетворительное, переводится на амбулаторный этап.

Матрона Силовна следовала мерам предосторожности и социальной дистанции, никуда без надобности не ходила. И как могла подхватить инфекцию, тоже удивлена.

Матрона Бьянко:

Я говорила, что к нам вирус не придет, потому что у нас такое село «на курортах», кругом только дыши свежим. Откуда оно у меня взялось, я не знаю.

Нина Змеева, дочь:

Мы очень благодарны и медсестрам, и санитаркам и врачам. Ходили, измеряли этот кислород, и температуру. Мне понравилось обслуживание – все понравилось!