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«Откуда оно у меня взялось, я не знаю». 92-летняя минчанка победила коронавирус и рассказала об этом

10 июня 2020 15:08
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Новости Беларуси. 92-летняя жительница столицы, переболевшая коронавирусной инфекцией, выписана из Минской центральной районной больницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Откуда оно у меня взялось, я не знаю». 92-летняя минчанка победила коронавирус и рассказала об этом-1

Матрона Бьянко из села Шубники поступила в учреждение чуть менее двух недель назад. Жалоб на самочувствие, призналась пенсионерка, сразу не было: не температурила, кашель появился позже. Однако рентген показал двустороннюю пневмонию.

«Откуда оно у меня взялось, я не знаю». 92-летняя минчанка победила коронавирус и рассказала об этом-4

Владислав Микулич, хирург Минской центральной районной больницы:
Протекало заболевание в средней степени тяжести. Пациентка, ввиду возраста, была молодец, переносила все достойно. На момент выписки состояние удовлетворительное, переводится на амбулаторный этап.

«Откуда оно у меня взялось, я не знаю». 92-летняя минчанка победила коронавирус и рассказала об этом-7

Матрона Силовна следовала мерам предосторожности и социальной дистанции, никуда без надобности не ходила. И как могла подхватить инфекцию, тоже удивлена.

«Откуда оно у меня взялось, я не знаю». 92-летняя минчанка победила коронавирус и рассказала об этом-10

Матрона Бьянко:
Я говорила, что к нам вирус не придет, потому что у нас такое село «на курортах», кругом только дыши свежим. Откуда оно у меня взялось, я не знаю.

«Откуда оно у меня взялось, я не знаю». 92-летняя минчанка победила коронавирус и рассказала об этом-13

Нина Змеева, дочь:
Мы очень благодарны и медсестрам, и санитаркам и врачам. Ходили, измеряли этот кислород, и температуру. Мне понравилось обслуживание – все понравилось!

«Откуда оно у меня взялось, я не знаю». 92-летняя минчанка победила коронавирус и рассказала об этом-16

После выписки 92-летняя пенсионерка и ее дочь побудут на самоизоляции две недели. Контрольный осмотр через три года.

# Коронавирус # общество # Владислав Микулич # Матрона Бьянко # Нина Змеева # Фотофакт

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