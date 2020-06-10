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Бесплатный Wi-Fi появится в одном из трамваев Минска

10 июня 2020 14:23
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Новости Беларуси. Wi-Fi появится в одном из трамвайных маршрутов. Такой бесплатный бонус к проездному будет доступен уже в июне, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Бесплатный Wi-Fi появится в одном из трамваев Минска-1

Если услугу оценят пассажиры, позднее к беспроводному интернету можно будет подключиться во всем наземном общественном транспорте. Большинство минчан такой новости рады.

Бесплатный Wi-Fi появится в одном из трамваев Минска-4

Я постоянно в интернете, поэтому это очень хорошая вещь. Так что если все будет, значит, будет хорошо.

Бесплатный Wi-Fi появится в одном из трамваев Минска-7

Наверное, это удобно. Почему нет? Но у меня безлимитный интернет, поэтому мне, собственно, не очень-то он и нужен, этот Wi-Fi. Но я за.

Бесплатный Wi-Fi появится в одном из трамваев Минска-10

Это прикольно. Можно пользоваться Wi-Fi где угодно.

Бесплатный Wi-Fi появится в одном из трамваев Минска-13

Это будет полезно для тех, кто путешествует или кому надо срочно посмотреть какую-то информацию.

Бесплатный Wi-Fi появится в одном из трамваев Минска-16

Это нужно. В любом случае это в тренде сейчас везде. Я думаю, у нас будут люди пользоваться этим.

Wi-Fi в транспорте открывает дополнительные возможности как для развития систем оплаты проезда смартфоном, так и для контроля этой оплаты. Проект – отличный вариант государственно-частного партнерства. Компания будет предоставлять интернет бесплатно, зарабатывая на рекламе.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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