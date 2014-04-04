Всемирный день Интернета отмечают 4 апреля. Чего ждать от сайта СТВ к ЧМ-2014 по хоккею?

Новости Беларуси. Половина юзеров во всем мире предпочитает именно информационные сайты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жизнь — онлайн. Всемирная паутина уже втянула и прочно окутала более 2 миллиардов юзеров. Нет доступа к сети — нет множества возможностей. Расширять пространство с помощью Интернета для редактора сайта СТВ дело привычное. Из телеэфира — в Интернет. А бывает и в обратном направлении.

Дмитрий Руто, редактор дирекции интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Очень много социальных проблем, о которых люди пишут на форум. Потом СТВ снимает по ним сюжеты, проблемы решаются. Фактически, наш форум — посредник между людьми и телеканалом.

Буквально несколько минут после эфира — и новость уже в Интернете. Обсудить или посмотреть ТВ-онлайн — здесь же. Десятки тысяч сообщений на форуме и подписчиков в соц.сетях. На сайте все, что не вместил телеэфир.

Павел Кореневский, заместитель генерального директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы работаем конкретно с программами. Предположим, «Утро. Студия хорошего настроения». Существует огромное количество наших друзей в соцсетях, которые постоянно следят за программой, которые общаются. По сути, получается такой большой круг общения, в который постоянно мы вовлекаем новых и новых и телезрителей, и пользователей Интернета.

Один из последних проектов сайта — масштабное освещение Олимпиады. Эксклюзивные фотографии из Сочи, интерактив, текстовые трансляции. Посещаемость зашкаливала.

Дмитрий Руто:

Каждому нашему олимпийцу-призеру посвящены были отдельные колонки, где любой посетитель сайта мог найти о спортсмене последние новости. Даже можно было в 5 утра зайти и что-то новое увидеть.

Среди самых популярных тегов сегодня — чемпионат мира-2014. К хоккейному форуму в интернет-пространстве подготовка тоже эксклюзивная.

Павел Кореневский:

Мы не просто планируем то, что уже нами отработанно - это и подключение соцсетей, и прямые трансляции в твиттере всех матчей. Но мы планируем целую огромную акцию «Болеем за хоккей!», когда мы будем подключать не только наших, белорусских болельщиков хоккея, фанатов, но и всех, кто приезжает. Чтобы они на нашем сайте, в наших сетях узнавали все самое интересное, самое свежее не только о хоккее, но и о столице, о Беларуси.

Все секреты авторы пока не раскрывают. Но посещаемость хоккейного проекта как минимум повторит олимпийские рекорды.