Как с помощью света полностью изменить надоевшую обстановку в квартире?

«Мой дом – моя крепость» – говорили люди прошлого. «Мой дом – мой мир» – говорим мы. Хотим этого или нет, но жилище – это всегда слепок вкусов, привычек и даже, если хотите, жизненных приоритетов хозяина. И независимо от того, заплатим мы дорогому дизайнеру или обустроим жилище сами, частичка личности хозяина всегда будет накладывать отпечаток на интерьер.

В попытке сделать дом комфортным мы можем оставлять огромные суммы в строительных и мебельных магазинах.

Каждый профессионал вам скажет: «Ничто так не меняет дом, как свет».

И именно свету была посвящена, пожалуй, самая необычная выставка начала 2014 года под названием «Ліхтарт».

Люстры, лампы, светильники и светильнички. В минское галерее «Университет культуры» свет стал и палитрой, и кистью, и главным персонажем. А самое важное – все эти идеи можно смело брать на вооружение.

Конечно, не каждый сможет собрать светильник своими руками. Но посмотреть на творения талантливых дизайнеров всегда полезно.

Вот, например, работы Татьяны Гомза. Всегда вызывают ажиотаж у зрителя. А, между тем, собраны они из самого обычного мусора. Точнее, металлолома.

Татьяна Гомза, дизайнер:

Среди дизайнеров и художников много девушек. В нашей среде нормальна тема «что тебе подарить на День рождения: шуруповерт или дрель?» Это никого не удивляет.

Материал приходит сам. Главное грамотно организовать процесс. Все несут, что-то нахожу, иногда что-то и покупаю. Например, для этой собачки, редкий случай, были куплены в конфискате по дешевке два фильтра автомобильных. В отличие от мужского железа мое железо достаточно компанейское и дружелюбное.

Забавные светильники – казалось бы, мелочь.

Профессионалы уверяют: не можете себе позволить полностью сменить надоевшую обстановку, смените в доме свет.

Новыми красками заиграет даже привычный интерьер. Тем более, что современные дизайнеры могут удовлетворить самые невероятные капризы клиентов.

Юрий Алехно, дизайнер:

Дизайнер и художник должен понимать, для какого зрителя, для какого потребителя он делает, кто этот человек, который купит его светильник, торшер или люстру. Он должен представить себе человека, увидеть его эмоции и после этого уже создавать для этого человека конкретный предмет.

Подойдите к выбору светильника ответственно и результат вас непременно удивит, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Есть сотник маленьких хитростей, с помощью которых светом можно даже изменить конфигурацию пространства.

Хотите сделать потолок выше, позаботьтесь о равномерной подсветке потолков отраженным светом.

Свет, направленный вниз и на стены, дает обратный эффект.

И помните: для идеального освещения одной люстры на потолке точно мало. И порой вполне бюджетные варианты грамотно расположенных светильников будут намного эффективнее, чем баснословно дорогие и громоздкие люстры.

И пусть в вашем доме и вашем сердце всегда будет светло.