В Минске прошли мастер-классы и тренинги для web-пользователей

Новости Беларуси. 404 — самая узнаваемая ошибка в Сети, а 4.04 — миллиарды пользователей отмечают Всемирный день Интернета. В Беларуси Сетью пользуются около 5 миллионов человек, при чем абсолютное большинство входит в Интернет ежедневно.

4 апреля более 100 молодых блогеров, лидеров интернет-сообществ со всей страны встретились в белорусской столице в Международный день Интернета. Известные журналисты, независимые эксперты и политические аналитики провели для белорусских web-пользователей мастер-классы и тренинги, ответили на все их «современные» вопросы.

Главным событием интернет-форума стала презентация новой версии партала «Молодежь Беларуси» - BRSM.BY. Он, кстати, уже переведен на большинство языков мира, имеет удобную поисковую систему, является интерактивным и информативным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Винник, председатель Центральной контрольной комиссии Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:

Мы решили сделать ставку на интерактивность. В обязательном порядке определили, что будет голосование под каждый наш конкурс, будь-то фотоконкурс либо проведение того или иного проекта. На нашем новом портале разместили блог, так называемый проект «В союз с друзьями». И, безусловно, у нас есть символическая доска почета.

Блогер:

Я веду блог на LiveJournal, twitter. Пришла сюда, чтобы научиться чему-то новому. Тут будет много интересных людей, у которых очень классные блоги. Я тоже хочу, чтобы у меня была такая же популярность блога, чтобы читали.