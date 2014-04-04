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Музей земледелия открыли в Жодино

04 апреля 2014 14:58
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Новости Беларуси. Музей земледелия появился в Жодино. В течение года сотрудники научно-практического центра Национальной академии наук по земледелию собирали материалы. По ним можно проследить всю историю развития белорусского аграрной науки.

Центральное место занимает экспозиция «Лаборатории центра», где выставлены фотографии и комментарии о жизни и деятельности ученых, а также их достижениях, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Есть в музее и «Рабочий кабинет ученого селекционера Николая Мухина». В перспективе сотрудники учреждения планируют все материалы перевести в электронный вариант, чтобы сберечь для потомков.

# общество # Фотофакт # Музеи Минска

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