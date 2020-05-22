«Мы как будто срастаемся с ним, это одно целое. Наш экипаж – это семья». Капитан теплохода на Комсомольском озере о своей работе

Когда-то он укрощал морские волны, а сегодня бороздит просторы Комсомольского озера. Капитан Михаил Халево все так же всматривается вдаль и уверенно держит штурвал.

Михаил Халево, капитан:

Давайте покажу вам наш теплоход. Это наш коридор, вот наше машинное отделение. Какой здесь порядок, чистота.

Это наша верхняя палуба для пассажиров. Здесь можно посидеть, мороженое покушать, отдохнуть.

Сколько у вас человек в экипаже? Михаил Халево:

Три человека. Капитан, сменный капитан и моторист-рулевой. Пройдемте дальше.

Это тоже верхняя палуба для прогулки, это наша ходовая рубка. Пункт управления, капитан управляет судном. Для удобства есть скамейки.

Это наш теплоход «Свислочь», он построен в 1958 году, в Бобруйском судоремонтном заводе.

Теплоходу уже 62 года? Михаил Халево:

Да. Но, несмотря на его столь преклонный возраст, у него, видите, какой вид. Его в 2005 реставрировали и капитально перестроили на Речицком судостроительном заводе. Рассчитан на 40 человек. Для такого теплохода это достаточно, чтобы люди смогли отдохнуть и приятно провести время.

Как Вы решили связать свою жизнь с морем? Михаил Халево:

Это давняя детская мечта. Сколько себя помню, с рождения, когда стал осознанно понимать, мне хотелось быть на морских просторах, хотелось дышать морским воздухом, наслаждаться этой водой. Это у нас семейное. Мой отец во время войны служил на флоте. Он нам передал эту любовь к воде, к порядку, к дисциплине. Мы, когда в школе учились, мечтали не о космонавтах, мы понимали, что в космонавты мы не попадем, а всем нам хотелось быть на море, хотя бы прикоснуться рукой к воде.

Я служил достаточно много лет. После окончания службы, когда уже вышел на отдых, я понял, что не могу просто сидеть дома без службы, и решил, все-таки, до конца воплотить свою мечту. И хотя в такое время, сколько мне получиться пожить, поработать, связать окончательно свою жизнь с водой, с нашей рекой. Окончил школу командного состава, получил диплом и постепенно дошел до капитана. Вот уже несколько лет я работаю на Комсомольском озере и вожу людей на теплоходе. Я от этого получаю удовольствие. Одни из главных достопримечательностей водоема – его острова, на большинство из которых добраться можно только по воде. Остров Птиц соединен с сушей свадебным мостом, на перилах которого влюбленные символично оставляют замки с именами и признаниями. Михаил Халево:

Одно дело, когда ты смотришь с берега на воду, одно видится, но когда ты смотришь с воды на берег, открывается совсем другая картина. Люди смотрят и, действительно, понимают, что это совершенно другая картина, им нравится и это приятно. И мне самому интересно. Я получаю удовольствие ежедневно, находясь на воде! Вроде один и тот же маршрут, одно и то же движение мы выполняем, те же операции, но я получаю удовольствие от того, что я нахожусь на воде с теплоходом. Мы как будто срастаемся с ним, это одно целое. Наш экипаж – это семья.

Вы еще работаете старшим мотористом спасательной станции. Как успеваете совмещать? Михаил Халево:

Я работаю здесь ежедневно на спасательной станции Комсомольского озера старшим мотористом. В мои обязанности входит обслуживание катеров, подготовка их к работе и спасение на водах. А в свободное от работы время, меня тянет на свой любимый корабль. Я прихожу и работаю.

Бывали ли случаи, когда Вы спасали людей? Михаил Халево:

Бывали. Буквально недавно, 7 числа, здесь ребенок перевернулся на лодке и пришлось спасать его. Буквально за несколько секунд мы выскочили по тревоге и спасли ребенка. Я был очень счастлив, что мы помогли человеку.

Перед каждым рейсом экипаж тщательно готовит теплоход. Проверяется техническое состояние, рулевое управление, якорь, двигатель. Доводят до лоска внешний вид. Именно поэтому, даже спустя 60 лет после выпуска, он как новенький. Михаил Халево:

Конечно, сложности есть во время движения: ветер иногда нам мешает, очень такой порывистый, теплоход большой, парусность большая, немножко сбивает. Когда в выходные дни, здесь пассажиры находятся, мы прогулки с ними совершаем, то на воду отправляется масса отдыхающих на катамаранах, на лодках и вся эта масса отдыхающих находится прямо у нас по курсу на судовом ходу. Так что теплоходом управлять не совсем просто.

Александр Пинчук, капитан-механик:

Потому что на машине, куда руль повернул, туда она и поехала, на тормоз нажал – она остановилась, а здесь нужно учесть течение, силу ветра, массу теплохода, куда его подхватывает и, естественно, все это нужно учесть, особенно когда подходишь к причалу. Здесь тормозов нет, все это переключается на задний ход, и вот смотришь, корабль нужно чувствовать.

Сегодня водные прогулки пользуются большой популярностью у минчан. А с приходом лета на пристани и вовсе яблоку негде упасть. Главное, чтобы погода не подвела.

Быть капитаном – значит уметь договориться со стихией. Ведь только смелым покоряются моря. Ну, а пока до моря далеко, самое время прокатиться по водной глади в центре Минска. Вам там всегда рады!