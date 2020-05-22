Что такое психогигиена и чем она полезна?

Гульнара Гришаева, психолог УЗ «Городской клинический психиатрический диспансер» г. Минска:

Наверное, стоит узнавать себя. Есть такое понятие как психогигиена. Мы же занимаемся гигиеной собственного тела. Не мешало бы заниматься и психогигиеной. То есть смотреть, что с нами происходит на самом деле, не убегать от себя, узнавать себя, признавать себя. Это очень важно. Тогда нам будет легче с собой и комфортнее другим.