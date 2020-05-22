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Что такое психогигиена и чем она полезна?

22 мая 2020 10:24
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Рассказываем в программе «Большой город», как правильно выходить из стрессовых ситуаций.

Что такое психогигиена и чем она полезна?-1

Гульнара Гришаева, психолог УЗ «Городской клинический психиатрический диспансер» г. Минска:
Наверное, стоит узнавать себя. Есть такое понятие как психогигиена. Мы же занимаемся гигиеной собственного тела. Не мешало бы заниматься и психогигиеной. То есть смотреть, что с нами происходит на самом деле, не убегать от себя, узнавать себя, признавать себя. Это очень важно. Тогда нам будет легче с собой и комфортнее другим.

# Консультация психолога # общество # Илона Волынец # Гульнара Гришаева

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