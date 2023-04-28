Всем нравится интерактив. Какой туристический отдых предпочитают белорусы?

Лето не за горами, а там и пора долгожданных отпусков. Самое время составлять культурную программу. Туристический форум «Открой Беларусь» вам в помощь. С 28 по 29 апреля в Республиканском Дворце культуры профсоюзов состоится особенная выставка. Подробнее о ней мы поговорим с гостем в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Еленой Паршуто, заместителем генерального директора по туризму туристско-экскурсионного унитарного предприятия «Беларустурист». Какая основная цель Туристического форума? Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите о том, какая основная цель данного форума?

Елена Паршуто, заместитель генерального директора по туризму туристско-экскурсионного унитарного предприятия «Беларустурист»:

Мы бы хотели, чтобы все наши посетители, минчане, гости, которые приедут, гости нашей столицы, познакомились с нашей страной, заглянули в каждый ее уголочек, прошлись. Потому что форум – это не выставка, это на самом деле живой организм, где будут представлены наши все области со своими региональными интересами, музейными комплексами, маршрутами, гастрономическими предложениями, мастер-классами. На самом деле, пройтись, поучаствовать, к этому прикоснуться, и чтобы это в дальнейшем сподвигло наших белорусов именно на путешествия. Хотелось бы путешествовать по всей стране. Чем форум удивит гостей? Дмитрий Потапович, ведущий:

У каждого участника есть возможность открыть свою Беларусь. Что это значит? Чем будете удивлять гостей? Елена Паршуто:

Есть разные туристические места. Многие из них уже стали брендами, многие входят в список наследия ЮНЕСКО, про них все знают. Но если мы посмотрим на нашу Беларусь, несмотря на то, что она в принципе не большая по территории, у нас есть очень удивительные регионы, где сохранились свои аутентичные ремесла, музейные комплексы, историко-культурные ценности. На самом деле тот, кто живет в Брестской области может не знать, что есть в Гомельской области. И когда про это начинаешь рассказывать туристам, они удивляются. Но мало того, что рассказать, хочется еще это и увидеть. И на форуме будет им предоставлена такая возможность к этому прикоснуться и посмотреть. То есть на самом деле форум – это живой организм. Если попадем на стенд Минской области, мы с вами узнаем интересные маршруты по Минской области, что есть, какие мастер-классы, познакомимся с региональной кухней Минской области. Нам кажется, белорусская кухня – кто про нее не знает? Но на самом деле у нас в стране шесть историко-этнографических регионов. В каждом регионе сохранились свои локальные особенности в приготовлении. Возьмем ту же простую бабку, в нашей стране она имеет более шести названий в зависимости от того, в какую область мы поедем. Это все будет представлено, будут дегустации, то есть к этому тоже можно будет прикоснуться и узнать.

Кто станет участником форума? Александра Каштанова:

Также можно подобрать отдых и за рубежом. Расскажите, кто еще стал участником знакового мероприятия? Елена Паршуто:

На форум приедут наши гости, сотрудники туристической индустрии из России. И Смоленск, и Псков. Кто соскучился по Балтике – приедут гости из Калининграда, можно узнать про отдых на Балтийском море, как туда попасть и что там интересного можно увидеть. Классические Москва, Санкт-Петербург, потому что для белорусов это давно полюбившееся экскурсионное направление. И тот, кто любит море, а белорусы любят море, традиционно мы туда путешествуем, отдыхаем, приедут наши гости и партнеры из Египта, которые еще раз напомнят о прекрасном отдыхе на Красном море. Какой отдых предпочитают белорусы? Дмитрий Потапович:

Расскажите, что предпочитают белорусы? Классический портрет белорусского туриста.

Елена Паршуто:

Белорусский турист – это очень требовательный турист. Можно сказать, что он избалован, уже искушен, он много где был и много что видел, к отдыху есть определенные основные требования. Естественно, все мы считаем деньги, знаем свой бюджет. Всегда хочется, чтобы цена была минимальной, приятной для твоего бюджета, а тур был насыщенным, чтобы можно было по максимуму все посмотреть. Очень радует то, что белорусский турист очень любознательный. Многие экскурсоводы знают, что в автобусе будут туристы, которые уже все прочитали, все знают. И когда ты начинаешь рассказывать, они говорят, что здесь написано вот так. То есть на самом деле это здорово, что они интересуются историей, культурой страны, традициями. Это все очень чувствуется. В последнее время у белоруса растет более активный отдых, не классические экскурсии. Все хотят поучаствовать в каких-то мастер-классах, в анимации, обязательно чтобы была дегустация. Не просто быть слушателем, а именно погрузиться в сам этот процесс, стать этим участником, поэтому когда в программе тура есть какая-то анимация, где ты можешь стать и рыцарем, и кухаркой, любым пекарем. Это на самом деле больше приносит эмоций, впечатлений, которые в дальнейшем не забываются. Памятник архитектуры может в дальнейшем и забыться, но если ты это слепил своими руками, еще это и попробовал, то впечатления совершенно другие. Какие направления популярны у белорусов? Александра Каштанова:

Какие направления в топе, если говорить про внутренний туризм?