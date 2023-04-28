Всем нравится интерактив. Какой туристический отдых предпочитают белорусы?
Лето не за горами, а там и пора долгожданных отпусков. Самое время составлять культурную программу. Туристический форум «Открой Беларусь» вам в помощь. С 28 по 29 апреля в Республиканском Дворце культуры профсоюзов состоится особенная выставка. Подробнее о ней мы поговорим с гостем в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Еленой Паршуто, заместителем генерального директора по туризму туристско-экскурсионного унитарного предприятия «Беларустурист».
Какая основная цель Туристического форума?
Александра Каштанова, ведущая:
Расскажите о том, какая основная цель данного форума?
Елена Паршуто, заместитель генерального директора по туризму туристско-экскурсионного унитарного предприятия «Беларустурист»:
Мы бы хотели, чтобы все наши посетители, минчане, гости, которые приедут, гости нашей столицы, познакомились с нашей страной, заглянули в каждый ее уголочек, прошлись. Потому что форум – это не выставка, это на самом деле живой организм, где будут представлены наши все области со своими региональными интересами, музейными комплексами, маршрутами, гастрономическими предложениями, мастер-классами. На самом деле, пройтись, поучаствовать, к этому прикоснуться, и чтобы это в дальнейшем сподвигло наших белорусов именно на путешествия. Хотелось бы путешествовать по всей стране.
Чем форум удивит гостей?
Дмитрий Потапович, ведущий:
У каждого участника есть возможность открыть свою Беларусь. Что это значит? Чем будете удивлять гостей?
Елена Паршуто:
Есть разные туристические места. Многие из них уже стали брендами, многие входят в список наследия ЮНЕСКО, про них все знают. Но если мы посмотрим на нашу Беларусь, несмотря на то, что она в принципе не большая по территории, у нас есть очень удивительные регионы, где сохранились свои аутентичные ремесла, музейные комплексы, историко-культурные ценности. На самом деле тот, кто живет в Брестской области может не знать, что есть в Гомельской области. И когда про это начинаешь рассказывать туристам, они удивляются. Но мало того, что рассказать, хочется еще это и увидеть. И на форуме будет им предоставлена такая возможность к этому прикоснуться и посмотреть. То есть на самом деле форум – это живой организм. Если попадем на стенд Минской области, мы с вами узнаем интересные маршруты по Минской области, что есть, какие мастер-классы, познакомимся с региональной кухней Минской области. Нам кажется, белорусская кухня – кто про нее не знает? Но на самом деле у нас в стране шесть историко-этнографических регионов. В каждом регионе сохранились свои локальные особенности в приготовлении. Возьмем ту же простую бабку, в нашей стране она имеет более шести названий в зависимости от того, в какую область мы поедем. Это все будет представлено, будут дегустации, то есть к этому тоже можно будет прикоснуться и узнать.
Кто станет участником форума?
Александра Каштанова:
Также можно подобрать отдых и за рубежом. Расскажите, кто еще стал участником знакового мероприятия?
Елена Паршуто:
На форум приедут наши гости, сотрудники туристической индустрии из России. И Смоленск, и Псков. Кто соскучился по Балтике – приедут гости из Калининграда, можно узнать про отдых на Балтийском море, как туда попасть и что там интересного можно увидеть. Классические Москва, Санкт-Петербург, потому что для белорусов это давно полюбившееся экскурсионное направление. И тот, кто любит море, а белорусы любят море, традиционно мы туда путешествуем, отдыхаем, приедут наши гости и партнеры из Египта, которые еще раз напомнят о прекрасном отдыхе на Красном море.
Какой отдых предпочитают белорусы?
Дмитрий Потапович:
Расскажите, что предпочитают белорусы? Классический портрет белорусского туриста.
Елена Паршуто:
Белорусский турист – это очень требовательный турист. Можно сказать, что он избалован, уже искушен, он много где был и много что видел, к отдыху есть определенные основные требования. Естественно, все мы считаем деньги, знаем свой бюджет. Всегда хочется, чтобы цена была минимальной, приятной для твоего бюджета, а тур был насыщенным, чтобы можно было по максимуму все посмотреть. Очень радует то, что белорусский турист очень любознательный. Многие экскурсоводы знают, что в автобусе будут туристы, которые уже все прочитали, все знают. И когда ты начинаешь рассказывать, они говорят, что здесь написано вот так. То есть на самом деле это здорово, что они интересуются историей, культурой страны, традициями. Это все очень чувствуется. В последнее время у белоруса растет более активный отдых, не классические экскурсии. Все хотят поучаствовать в каких-то мастер-классах, в анимации, обязательно чтобы была дегустация. Не просто быть слушателем, а именно погрузиться в сам этот процесс, стать этим участником, поэтому когда в программе тура есть какая-то анимация, где ты можешь стать и рыцарем, и кухаркой, любым пекарем. Это на самом деле больше приносит эмоций, впечатлений, которые в дальнейшем не забываются. Памятник архитектуры может в дальнейшем и забыться, но если ты это слепил своими руками, еще это и попробовал, то впечатления совершенно другие.
Какие направления популярны у белорусов?
Александра Каштанова:
Какие направления в топе, если говорить про внутренний туризм?
Елена Паршуто:
Последние годы постоянно лидируют Гродно и Брест. Там часто можем услышать от туристов, что королевский Гродно. Он несравним, красив, поражает своей архитектурой, традициями, культурой, своими локациями, фишечками, которые они готовят к лету. И классический Брест, белорусы любят это направление, по дороге можно посмотреть много замков. Мы приезжаем в Брест, пешеходные улицы, фонарщик, обязательно посетить мемориальный комплекс «Брестская крепость». То есть эти направления уже на протяжении нескольких лет – постоянный топ летнего сезона. Если ты заранее не забронировал гостиницу в Гродно, то уже туда не попадешь. Тур выходного дня пользуется спросом, все белорусы хотят туда попасть и посмотреть. У нас замечательные и другие областные центры, мы пытаемся поднять их привлекательность, показать их туристический потенциал. Нельзя забывать про тот же Витебск, когда начинается «Славянский базар», мы все едем в Витебск. В последнее время растут небольшие экскурсии с теми же дегустациями, с промышленным туризмом, когда мы посещаем наши белорусские предприятия. На самом деле в Беларуси очень много наших белорусских брендов. Мы слышим о них за рубежом, приезжают наши гости, стараются их купить. Но когда ты попадаешь на предприятие и видишь, как делается это изделие, конечно, другие впечатления. А если это еще и гастропредприятие, то это вдвойне интересно и вкусно. То есть это тоже входит в топ за последний год, мы уже неоднократно рассказывали и показывали улиточные фермы, сыроварни, пивоварни.