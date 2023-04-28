Прямой эфир

МИД: шести белорусам удалось выбраться из Судана, ещё 10 наших граждан остаются в Хартуме

28 апреля 2023 12:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские дипломаты прорабатывают способы эвакуации наших соотечественников из Судана. Внутриполитический кризис, охвативший эту страну, по-прежнему сопровождается вооруженными столкновениями, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МИД: шести белорусам удалось выбраться из Судана, ещё 10 наших граждан остаются в Хартуме-1

По информации МИД Беларуси, в Судане остаются 10 наших граждан. Все они находятся в безопасных местах. В частности, трое размещены в посольском комплексе России в Хартуме. Консульская служба поддерживает с ними постоянную связь – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.  

Сегодня, 28 апреля, в МИД также пояснили ситуацию касательно застрявших в Хартуме белорусских летчиков. В некоторых СМИ появилась информация, что их удалось эвакуировать.  

МИД: шести белорусам удалось выбраться из Судана, ещё 10 наших граждан остаются в Хартуме-4

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Это не совсем так. Выехали из Судана в Египет через сухопутную границу шесть белорусских граждан, работавших на суданские компании по частным контрактам, а не на белорусского авиаперевозчика. Притом эта инициатива была сопряжена с огромным риском. Границу удалось пересечь только при активном содействии наших дипломатов и российских коллег. Очень хорошо и мы благодарны за это, навстречу нам пошли и египетские власти. Сейчас эти шесть граждан Беларуси и двое россиян, которые в одной группе шли, находятся в Египте для дальнейшего следования на родину.  

МИД: шести белорусам удалось выбраться из Судана, ещё 10 наших граждан остаются в Хартуме-7

Обстановка в Судане остается напряженной. В столице страны Хартуме нет воды, с перебоями подается электричество, а у жителей заканчиваются запасы продовольствия. Тяжелая ситуация сложилась с оказанием медицинской помощи. Больницы не могут принять всех раненых, нет лекарств, кроме того, в Судане острая нехватка врачей. По данным ВОЗ, боевики захватили центральную государственную лабораторию с образцами заболеваний, такими как холера и корь.  

# МИД Беларуси # общество # Анатолий Глаз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Александр Григорьевич, как мы рады вас видеть!» Вот как встречали Президента в Ветковском районе
28 апреля 2023 11:39

«Александр Григорьевич, как мы рады вас видеть!» Вот как встречали Президента в Ветковском районе

Лукашенко поручил разобраться с бесхозяйственностью: отработала техника 5-10 лет – под забор бросили. Всё достать!
28 апреля 2023 11:22

Лукашенко поручил разобраться с бесхозяйственностью: отработала техника 5-10 лет – под забор бросили. Всё достать!

Лукашенко: «Самое тяжёлое впечатление – от запущенности полей и отсутствия культуры земледелия. Самое страшное это»
28 апреля 2023 11:02

Лукашенко: «Самое тяжёлое впечатление – от запущенности полей и отсутствия культуры земледелия. Самое страшное это»