МИД: шести белорусам удалось выбраться из Судана, ещё 10 наших граждан остаются в Хартуме
Новости Беларуси. Белорусские дипломаты прорабатывают способы эвакуации наших соотечественников из Судана. Внутриполитический кризис, охвативший эту страну, по-прежнему сопровождается вооруженными столкновениями, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По информации МИД Беларуси, в Судане остаются 10 наших граждан. Все они находятся в безопасных местах. В частности, трое размещены в посольском комплексе России в Хартуме. Консульская служба поддерживает с ними постоянную связь – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Сегодня, 28 апреля, в МИД также пояснили ситуацию касательно застрявших в Хартуме белорусских летчиков. В некоторых СМИ появилась информация, что их удалось эвакуировать.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Это не совсем так. Выехали из Судана в Египет через сухопутную границу шесть белорусских граждан, работавших на суданские компании по частным контрактам, а не на белорусского авиаперевозчика. Притом эта инициатива была сопряжена с огромным риском. Границу удалось пересечь только при активном содействии наших дипломатов и российских коллег. Очень хорошо и мы благодарны за это, навстречу нам пошли и египетские власти. Сейчас эти шесть граждан Беларуси и двое россиян, которые в одной группе шли, находятся в Египте для дальнейшего следования на родину.
Обстановка в Судане остается напряженной. В столице страны Хартуме нет воды, с перебоями подается электричество, а у жителей заканчиваются запасы продовольствия. Тяжелая ситуация сложилась с оказанием медицинской помощи. Больницы не могут принять всех раненых, нет лекарств, кроме того, в Судане острая нехватка врачей. По данным ВОЗ, боевики захватили центральную государственную лабораторию с образцами заболеваний, такими как холера и корь.