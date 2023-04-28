МИД: шести белорусам удалось выбраться из Судана, ещё 10 наших граждан остаются в Хартуме

Новости Беларуси. Белорусские дипломаты прорабатывают способы эвакуации наших соотечественников из Судана. Внутриполитический кризис, охвативший эту страну, по-прежнему сопровождается вооруженными столкновениями, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации МИД Беларуси, в Судане остаются 10 наших граждан. Все они находятся в безопасных местах. В частности, трое размещены в посольском комплексе России в Хартуме. Консульская служба поддерживает с ними постоянную связь – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Сегодня, 28 апреля, в МИД также пояснили ситуацию касательно застрявших в Хартуме белорусских летчиков. В некоторых СМИ появилась информация, что их удалось эвакуировать.