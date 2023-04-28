Укрепляют растущий организм. Чем полезны яйца Солигорской птицефабрики?

– Привет, меня зовут Ирина. – А меня Василиса. – Мы мама и дочка.

Ирина Тетьякова, врач дерматовенеролог, косметолог: Я доктор, я слежу за здоровьем своей семьи. Сегодня мы приготовим вкусный полезный завтрак.

– Ты любишь яйца? – Да. – А ты знаешь, что у нас сегодня очень волшебные яйца и необычные? Они полезные, с селеном. Смотри, что здесь нарисовано? – Машинка. – А как машинка делает? – Она песок завозит. – Приготовим с тобой полезный завтрак? – Да.

– Мы приготовим омлет. Что для этого нужно? – Яички. – Давай мы его разобьем. Ты сможешь? – Да.

Вот это да, две хозяйки на кухне. А мы, яйца Солигорской птицефабрики, только этому и рады. Обожаем, когда к нам приковано внимание самых маленьких гурманов. Вот такие мы привлекательные и очень вкусные. А все потому, что производят нас с большой любовью.

Елена Сидорчук, инженер по качеству ОАО «Солигорская птицефабрика»: Специально для наших любимых деток Солигорская птицефабрика выпустила яйца куриные «Познавашки». Это яйца с крепкой скорлупой, яркими домашними желтками и отличными вкусовыми качествами.

А вообще, мы, «Познавашки», отличаемся от других. У нас особая миссия – укреплять растущий организм. Мы радуем вас не только яркими желтками и прекрасным вкусом, но и помогаем узнать много нового и интересного. Нас хранят в экологически чистой упаковке с красивым дизайном, которая дарит хорошее настроение сразу во время покупки. Но на этом плюсы «Познавашек» не заканчиваются.

Елена Сидорчук:

Самое главное – это коллекция познавательных магнитов. Мы уже выпустили пять коллекций магнитов – это овощи, ягоды, буквы, профессии. Транспорт. Мы будем рады, если вы предложите тематику нашей следующей коллекции, свои идеи вы можете присылать нам на сайт или в Instagram molodeckie.by.

Собирайте со своими детишками все коллекции и узнавайте окружающий мир вместе с нами.