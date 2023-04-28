Укрепляют растущий организм. Чем полезны яйца Солигорской птицефабрики?

– Привет, меня зовут Ирина.
– А меня Василиса.
– Мы мама и дочка.
– Привет, меня зовут Ирина.
– А меня Василиса.
– Мы мама и дочка.
Ирина Тетьякова, врач дерматовенеролог, косметолог:
Я доктор, я слежу за здоровьем своей семьи. Сегодня мы приготовим вкусный полезный завтрак.
– Ты любишь яйца?
– Да.
– А ты знаешь, что у нас сегодня очень волшебные яйца и необычные? Они полезные, с селеном. Смотри, что здесь нарисовано?
– Машинка.
– А как машинка делает?
– Она песок завозит.
– Приготовим с тобой полезный завтрак?
– Да.
– Мы приготовим омлет. Что для этого нужно?
– Яички.
– Давай мы его разобьем. Ты сможешь?
– Да.
Вот это да, две хозяйки на кухне. А мы, яйца Солигорской птицефабрики, только этому и рады. Обожаем, когда к нам приковано внимание самых маленьких гурманов. Вот такие мы привлекательные и очень вкусные. А все потому, что производят нас с большой любовью.
Елена Сидорчук, инженер по качеству ОАО «Солигорская птицефабрика»:
Специально для наших любимых деток Солигорская птицефабрика выпустила яйца куриные «Познавашки». Это яйца с крепкой скорлупой, яркими домашними желтками и отличными вкусовыми качествами.
А вообще, мы, «Познавашки», отличаемся от других. У нас особая миссия – укреплять растущий организм. Мы радуем вас не только яркими желтками и прекрасным вкусом, но и помогаем узнать много нового и интересного. Нас хранят в экологически чистой упаковке с красивым дизайном, которая дарит хорошее настроение сразу во время покупки. Но на этом плюсы «Познавашек» не заканчиваются.
Елена Сидорчук:
Самое главное – это коллекция познавательных магнитов. Мы уже выпустили пять коллекций магнитов – это овощи, ягоды, буквы, профессии. Транспорт. Мы будем рады, если вы предложите тематику нашей следующей коллекции, свои идеи вы можете присылать нам на сайт или в Instagram molodeckie.by.
Собирайте со своими детишками все коллекции и узнавайте окружающий мир вместе с нами.
– Вот это какой цвет?
– Оранжевый.
– А что это за машинка?
– Самосвал.
Вот такие мы яйца «Познавашки» Солигорской птицефабрики. Собирай, изучай, познавай.
*На правах рекламы.