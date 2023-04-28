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Укрепляют растущий организм. Чем полезны яйца Солигорской птицефабрики?

28 апреля 2023 13:24
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– Привет, меня зовут Ирина. 
– А меня Василиса. 
– Мы мама и дочка.  

Укрепляют растущий организм. Чем полезны яйца Солигорской птицефабрики?-1

Ирина Тетьякова, врач дерматовенеролог, косметолог:
Я доктор, я слежу за здоровьем своей семьи. Сегодня мы приготовим вкусный полезный завтрак.   

Укрепляют растущий организм. Чем полезны яйца Солигорской птицефабрики?-4

– Ты любишь яйца? 
– Да. 
– А ты знаешь, что у нас сегодня очень волшебные яйца и необычные? Они полезные, с селеном. Смотри, что здесь нарисовано? 
– Машинка. 
– А как машинка делает? 
– Она песок завозит. 
– Приготовим с тобой полезный завтрак? 
– Да.   

Укрепляют растущий организм. Чем полезны яйца Солигорской птицефабрики?-7

– Мы приготовим омлет. Что для этого нужно? 
– Яички. 
– Давай мы его разобьем. Ты сможешь? 
– Да.  

Укрепляют растущий организм. Чем полезны яйца Солигорской птицефабрики?-10

Вот это да, две хозяйки на кухне. А мы, яйца Солигорской птицефабрики, только этому и рады. Обожаем, когда к нам приковано внимание самых маленьких гурманов. Вот такие мы привлекательные и очень вкусные. А все потому, что производят нас с большой любовью.  

Укрепляют растущий организм. Чем полезны яйца Солигорской птицефабрики?-13

Елена Сидорчук, инженер по качеству ОАО «Солигорская птицефабрика»:
Специально для наших любимых деток Солигорская птицефабрика выпустила яйца куриные «Познавашки». Это яйца с крепкой скорлупой, яркими домашними желтками и отличными вкусовыми качествами.  

Укрепляют растущий организм. Чем полезны яйца Солигорской птицефабрики?-16

А вообще, мы, «Познавашки», отличаемся от других. У нас особая миссия – укреплять растущий организм. Мы радуем вас не только яркими желтками и прекрасным вкусом, но и помогаем узнать много нового и интересного. Нас хранят в экологически чистой упаковке с красивым дизайном, которая дарит хорошее настроение сразу во время покупки. Но на этом плюсы «Познавашек» не заканчиваются.  

Елена Сидорчук:
Самое главное – это коллекция познавательных магнитов. Мы уже выпустили пять коллекций магнитов – это овощи, ягоды, буквы, профессии. Транспорт. Мы будем рады, если вы предложите тематику нашей следующей коллекции, свои идеи вы можете присылать нам на сайт или в Instagram molodeckie.by.  

Собирайте со своими детишками все коллекции и узнавайте окружающий мир вместе с нами.  

Укрепляют растущий организм. Чем полезны яйца Солигорской птицефабрики?-19

– Вот это какой цвет?
– Оранжевый.
– А что это за машинка?
– Самосвал.  

Укрепляют растущий организм. Чем полезны яйца Солигорской птицефабрики?-22

Вот такие мы яйца «Познавашки» Солигорской птицефабрики. Собирай, изучай, познавай.  

*На правах рекламы.  

# Реклама # общество # Фотофакт

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