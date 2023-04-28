Прямой эфир

Свыше 3 тысяч медицинских симуляторов установлено в белорусских вузах и колледжах – комментарий Пиневича

28 апреля 2023 13:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Свыше 3 тысяч медицинских симуляторов установлено в белорусских вузах и колледжах. О применении их в обучении специалистов сегодня, 28 апреля, говорили врачи со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Свыше 3 тысяч медицинских симуляторов установлено в белорусских вузах и колледжах – комментарий Пиневича-1

Они собрались в клиническом медцентре Управления делами Президента, где первыми осваивали так называемую симуляционную медицину. Там врачи и медсестры могут отрабатывать навыки на нескольких десятках различных тренажеров, которые имитируют целый спектр медицинских манипуляций: от оказания неотложной помощи до проведения самых сложных рентгеноэндоваскулярных операций.  

Свыше 3 тысяч медицинских симуляторов установлено в белорусских вузах и колледжах – комментарий Пиневича-4

Татьяна Маевская, заведующая отделением эндоскопии Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:
Эндоскопический симулятор позволяет отработать навыки диагностической эндоскопии, гастроскопии, колоноскопии, бронхоскопии. И навыки оперативной эндоскопии, как, например, в данной клинической ситуации мы видим язву нижней трети тела желудка с кровоточащим сосудом.  

Свыше 3 тысяч медицинских симуляторов установлено в белорусских вузах и колледжах – комментарий Пиневича-7

Сегодня симуляционная медицина – это новый подход в тренировке специалистов. Технология использует компьютерные симуляторы и моделирование, позволяя производить обучение в условиях, максимально приближенных к реальным клиническим ситуациям.  

Свыше 3 тысяч медицинских симуляторов установлено в белорусских вузах и колледжах – комментарий Пиневича-10

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Симуляторы сейчас стали совершенно иными, инновационность коснулась и здесь. Симуляция происходит фактически в полном объеме. Мы можем смоделировать любую ситуацию, которая может возникать при этом лечебном процессе, в котором участвуют двое – пациент и доктор. Симуляционное обучение – это стандартизация. Безусловно, пациенты разные, поэтому мы обучаем от стандартных процедур и заканчивая на симуляторах разных процедур над разными моментами катастроф, которые могут случаться при том или ином оказании медицинской помощи.  

Специалисты приняли участие в многочисленных мастер-классах. Преподаватели ведущих медицинских вузов работали со слушателями, отрабатывая навыки, которые пригодятся им на практике.  

# Медицина # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МИД: шести белорусам удалось выбраться из Судана, ещё 10 наших граждан остаются в Хартуме
28 апреля 2023 12:49

МИД: шести белорусам удалось выбраться из Судана, ещё 10 наших граждан остаются в Хартуме

«Александр Григорьевич, как мы рады вас видеть!» Вот как встречали Президента в Ветковском районе
28 апреля 2023 11:39

«Александр Григорьевич, как мы рады вас видеть!» Вот как встречали Президента в Ветковском районе

Лукашенко поручил разобраться с бесхозяйственностью: отработала техника 5-10 лет – под забор бросили. Всё достать!
28 апреля 2023 11:22

Лукашенко поручил разобраться с бесхозяйственностью: отработала техника 5-10 лет – под забор бросили. Всё достать!