Новости Беларуси. Свыше 3 тысяч медицинских симуляторов установлено в белорусских вузах и колледжах. О применении их в обучении специалистов сегодня, 28 апреля, говорили врачи со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они собрались в клиническом медцентре Управления делами Президента, где первыми осваивали так называемую симуляционную медицину. Там врачи и медсестры могут отрабатывать навыки на нескольких десятках различных тренажеров, которые имитируют целый спектр медицинских манипуляций: от оказания неотложной помощи до проведения самых сложных рентгеноэндоваскулярных операций.

Татьяна Маевская, заведующая отделением эндоскопии Р еспубликанского клинического медицинского центра У правления делами П резидента Б еларуси: Эндоскопический симулятор позволяет отработать навыки диагностической эндоскопии, гастроскопии, колоноскопии, бронхоскопии. И навыки оперативной эндоскопии, как, например, в данной клинической ситуации мы видим язву нижней трети тела желудка с кровоточащим сосудом.

Сегодня симуляционная медицина – это новый подход в тренировке специалистов. Технология использует компьютерные симуляторы и моделирование, позволяя производить обучение в условиях, максимально приближенных к реальным клиническим ситуациям.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Симуляторы сейчас стали совершенно иными, инновационность коснулась и здесь. Симуляция происходит фактически в полном объеме. Мы можем смоделировать любую ситуацию, которая может возникать при этом лечебном процессе, в котором участвуют двое – пациент и доктор. Симуляционное обучение – это стандартизация. Безусловно, пациенты разные, поэтому мы обучаем от стандартных процедур и заканчивая на симуляторах разных процедур над разными моментами катастроф, которые могут случаться при том или ином оказании медицинской помощи.

Специалисты приняли участие в многочисленных мастер-классах. Преподаватели ведущих медицинских вузов работали со слушателями, отрабатывая навыки, которые пригодятся им на практике.