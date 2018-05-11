«Всех, кто пытается от нас скрыться, всех догоняли». Как работают мотоциклисты спецподразделения ДПС «Стрела»

Юлия Самусенко, корреспондент:

Сегодня мы узнаем, как работают мотоциклисты спецподразделения «Стрела».

Они быстрые и ловкие, от них не может скрыться любой нарушитель правопорядка. На первый взгляд, их работа кажется идеальной, ведь верным спутником служит мотоцикл или новый немецкий автомобиль.