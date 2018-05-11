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«Всех, кто пытается от нас скрыться, всех догоняли». Как работают мотоциклисты спецподразделения ДПС «Стрела»

11 мая 2018 08:13
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Юлия Самусенко, корреспондент:
Сегодня мы узнаем, как работают мотоциклисты спецподразделения «Стрела». 

«Всех, кто пытается от нас скрыться, всех догоняли». Как работают мотоциклисты спецподразделения ДПС «Стрела»-1

Они быстрые и ловкие, от них не может скрыться любой нарушитель правопорядка. На первый взгляд, их работа кажется идеальной, ведь верным спутником служит мотоцикл или новый немецкий автомобиль.  

«Всех, кто пытается от нас скрыться, всех догоняли». Как работают мотоциклисты спецподразделения ДПС «Стрела»-4

Что входит в задачи спецподразделения ДПС «Стрела»? Что нужно, чтобы попасть в данное спецподразделение? С какими нарушителями приходиться сталкиваться? Как проходят их рейды?

Подробности – в видеоматериале. 

# ГАИ # общество # Юлия Самусенко # Сергей Руденко # Дмитрий Иванцов # Фотофакт # общество

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