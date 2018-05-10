Прямой эфир

Минута славы: в Верхнем городе выбирали счастливчика, который отправится в Грузию

10 мая 2018 19:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Условия были предельно просты: за минуту покорить сердца жюри необычным талантом или трогательной историей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Минута славы: в Верхнем городе выбирали счастливчика, который отправится в Грузию-1

Жаждущие приключений конкурсанты удивляли танцем на языке жестов, шпагатом и песней на гармошке.

Минута славы: в Верхнем городе выбирали счастливчика, который отправится в Грузию-4

Павел Бора, участник конкурса:
Такие люди нужны будут, которые будут радовать позитивом, дарить эмоции, любить и просто наслаждаться жизнью.

Минута славы: в Верхнем городе выбирали счастливчика, который отправится в Грузию-7

Анна Бондарчук, модератор конкурса:
Это всегда удача, немножко небесной пыли с небес и тогда исполняются мечты. Ведь полетит тот, у кого это очень искренняя мечта. Потому что у меня так всегда исполнялось.

# Конкурс # общество # Анна Бондарчук # Павел Бора # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Всё идет по плану». В Минске начали прокладывать новый тоннель метро
10 мая 2018 19:01

«Всё идет по плану». В Минске начали прокладывать новый тоннель метро

Редко болеют и повреждаются вредителями: чем ещё хороши рододендроны
10 мая 2018 18:54

Редко болеют и повреждаются вредителями: чем ещё хороши рододендроны

Готовим омлет с зеленью и соусом из йогурта с мятой
10 мая 2018 18:46

Готовим омлет с зеленью и соусом из йогурта с мятой