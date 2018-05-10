Минута славы: в Верхнем городе выбирали счастливчика, который отправится в Грузию

Павел Бора, участник конкурса: Такие люди нужны будут, которые будут радовать позитивом, дарить эмоции, любить и просто наслаждаться жизнью.

Анна Бондарчук, модератор конкурса:

Это всегда удача, немножко небесной пыли с небес и тогда исполняются мечты. Ведь полетит тот, у кого это очень искренняя мечта. Потому что у меня так всегда исполнялось.