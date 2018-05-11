«В фильме «Пёс рыжий» он боялся этих взрывов». Истории животных, которые стали актёрами

Четвероногие актеры востребованы на съемочной площадке порой не меньше чем люди. Многие фильмы без участия животных и птиц не были бы столь интересными и увлекательными.

К примеру, этот важный черный ворон по кличке Гера уже успел стать героем киноленты под названием «Шесть – черная, белая – один». Съемки только завершились. И скоро фильм выйдет на экраны.

Ирина Абакумова:

Ему нужно было прилететь, страшно распушиться и покаркать на главного героя, показать какой у него красивый брелок на шее и улететь, что, собственно, и было проделано.

Совсем скоро Гера станет знаменитым. Неизвестно, как вообще бы сложилось судьба этого ворона, если бы он не попал в руки к добрым людям, которые спасли птенца и выходили его. Ирина Абакумова:

Спасли его из разорённого гнезда, на одном дереве оказалось гнездо ворона и одного птенца смогли выходить. Ворон вообще такая птица, со своеобразным своим характером. Эта птица предпочитает работать с одним человеком.

А эта немецкая овчарка уже не новичок в киноискусстве. Норис – настоящая звезда! Умная и сообразительная собака успела сняться в таких фильмах, как «Дом для куклы», «Вечное свидание», «Не покидай меня», «Пес рыжий». Но самая известная роль Нориса – полицейского пса Мухтара. Съемки второго сезона телесериала «Возвращение Мухтара. Новый след» начались в Минске в январе.

Ольга Довгаль:

Можно сказать, что он сразу родился актёром, потому что, когда мы его увидели, не полюбить этого замечательного пса, было невозможно. Он уже с нами 7 лет. Мы зовём его Нора.

На съемочной площадке Норис – послушный актёр. Еще бы. Его регулярно тренирует хозяин Дмитрий Довгаль. Нагрузки даёт умеренные, проводит специальные занятия несколько раз в неделю. Поэтому неудивительно, что немецкая овчарка знает много команд и способна выполнять различные трюки. А балует пса хозяйка Ольга, с ней Норис может расслабиться перед трудовыми киношными буднями.

Ольга Довгаль:

Съёмочный процесс достаточно длинный и трудный для собаки. Стараются придерживаться 8-часового рабочего дня. На съёмках фильма «Пес рыжий» у него был свой райдер, т.е. ему было выделено питание, ему специально привозили и отваривали мясо.