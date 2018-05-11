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В Беларуси стартовал набор в 11-ю антарктическую экспедицию

11 мая 2018 06:54
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Новости Беларуси. Участники предыдущей команды уже вернулись в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартовал набор в 11-ю антарктическую экспедицию-1

В новую полярную командировку отправятся восемь специалистов. Их отберут по результатам углубленного медосмотра, личных собеседований и психологического тестирования.

В Беларуси стартовал набор в 11-ю антарктическую экспедицию-4

Предпочтение здесь отдается опыту работы в полярных условиях, профессиональной многогранности. Учитываются также проявленные деловые и личные качества при участии в предыдущих экспедициях. Сейчас на одну вакантную должность претендуют три-четыре кандидата.

# Антарктида # общество # Фотофакт

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