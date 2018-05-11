В Беларуси стартовал набор в 11-ю антарктическую экспедицию

Новости Беларуси. Участники предыдущей команды уже вернулись в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новую полярную командировку отправятся восемь специалистов. Их отберут по результатам углубленного медосмотра, личных собеседований и психологического тестирования.