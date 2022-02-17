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Подсветка, места для переодевания. В Логойске после реконструкции открыли женскую купель

17 февраля 2022 14:01
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Новости Беларуси. В Логойске завершили реконструкцию женской купели. Такой подарок верующим сделали работники лесхоза и коммунального хозяйства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Подсветка, места для переодевания. В Логойске после реконструкции открыли женскую купель-1

Ремонтные работы провели как снаружи, так и внутри. Увеличился объем чаши для купания. Предусмотрена система постоянной смены воды, чтобы она не застаивалась. В купальне заменили спуск, организовали места для переодевания, установили подсветку.  

Подсветка, места для переодевания. В Логойске после реконструкции открыли женскую купель-4

Во время реконструкции использовали современный экологический пластик для облицовки купели. Уложили мраморную гальку, привезенную из Греции. Отремонтировали ветхие деревянные элементы.  

Подсветка, места для переодевания. В Логойске после реконструкции открыли женскую купель-7

Дмитрий Щуревич, инженер Логойского лесхоза:  
Было очень много посетителей, люди говорили «большое спасибо». На самом деле она преобразилась. Появилась возможность омовения маленьких детей, людей в возрасте, с ограниченными возможностями. Купель открыта всегда, 24 часа в сутки. Потому любой посетитель Логойска может прийти и провести омовение в этой купели.  

Подсветка, места для переодевания. В Логойске после реконструкции открыли женскую купель-10

Купель возле криницы возвели более 10 лет назад на средства неравнодушных жителей при поддержке предприятий и организаций района. Сегодня она пользуется популярностью не только у местного населения, но и у гостей Логойска.  

# Православные в Беларуси # общество # Дмитрий Щуревич # Фотофакт

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