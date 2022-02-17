Подсветка, места для переодевания. В Логойске после реконструкции открыли женскую купель

Новости Беларуси. В Логойске завершили реконструкцию женской купели. Такой подарок верующим сделали работники лесхоза и коммунального хозяйства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ремонтные работы провели как снаружи, так и внутри. Увеличился объем чаши для купания. Предусмотрена система постоянной смены воды, чтобы она не застаивалась. В купальне заменили спуск, организовали места для переодевания, установили подсветку.

Во время реконструкции использовали современный экологический пластик для облицовки купели. Уложили мраморную гальку, привезенную из Греции. Отремонтировали ветхие деревянные элементы.

Дмитрий Щуревич, инженер Логойского лесхоза:

Было очень много посетителей, люди говорили «большое спасибо». На самом деле она преобразилась. Появилась возможность омовения маленьких детей, людей в возрасте, с ограниченными возможностями. Купель открыта всегда, 24 часа в сутки. Потому любой посетитель Логойска может прийти и провести омовение в этой купели.