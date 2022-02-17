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Сергей Сивец: личный приём – это дорога с двусторонним движением, для нас это сигнал к действию

17 февраля 2022 14:04
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Новости Беларуси. Дать ответы на волнующие общество вопросы. 17 февраля в столичной приемной горожан выслушал сенатор Сергей Сивец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди заявителей не только жители столицы, но и районов.

Просьбы самые разные: вопросы осуществления права собственности на квартиру, законности возбуждения уголовного дела, несогласия с судебными постановлениями, устранение недочетов капремонта.

Сергей Сивец: личный приём – это дорога с двусторонним движением, для нас это сигнал к действию-1

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Сегодняшний прием тоже показал, что, образно говоря, личный прием это дорога с двусторонним движением. С одной стороны, мы имеем возможность тоже получить определенный сигнал от наших граждан. Как правило, эти сигналы касаются даже не столько изъянов в действующем законодательстве, сколько вопросов правоприменения. С другой стороны, и для нас этот сигнал, эта информация, которую мы получаем от граждан, это сигнал к действию, к тому, чтобы держать в фокусе внимания эти проблемы.

Сергей Сивец: личный приём – это дорога с двусторонним движением, для нас это сигнал к действию-4

К слову, значимость таких приемов возрастает в преддверии референдума. У парламентариев есть дополнительная возможность разъяснить людям новации, которые предлагают внести в Основной закон страны. Практика диалога с белорусами в таком формате продолжится.

# Прием граждан # общество # Сергей Сивец # Фотофакт

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