Сергей Сивец: личный приём – это дорога с двусторонним движением, для нас это сигнал к действию

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Сегодняшний прием тоже показал, что, образно говоря, личный прием – это дорога с двусторонним движением. С одной стороны, мы имеем возможность тоже получить определенный сигнал от наших граждан. Как правило, эти сигналы касаются даже не столько изъянов в действующем законодательстве, сколько вопросов правоприменения. С другой стороны, и для нас этот сигнал, эта информация, которую мы получаем от граждан, это сигнал к действию, к тому, чтобы держать в фокусе внимания эти проблемы.