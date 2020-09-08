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«Всего лишь два процента вышло из членов БРСМ». Как обстоят дела в общественном объединении

08 сентября 2020 11:45
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Новости Беларуси. Каждый день по всей стране проходят митинги за стабильную и безопасную Беларусь. Как обстоят дела в государственных общественных организациях. На этот вопрос в программе «Большой город» на СТВ ответил Роман Бондарук, второй секретарь Минского городского комитета «БРСМ».

«Всего лишь два процента вышло из членов БРСМ». Как обстоят дела в общественном объединении-1

Роман Бондарук, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Нельзя сказать, порядели наши ряды или нет в связи с тем, что всего лишь процента два вышло из членов БРСМ. С одной стороны, это очень даже хорошо. Мы прекрасно понимаем – должны оставаться люди, которые хотят изменить что-то в городе, внести свой личный вклад в реализацию каких-то проектов. Поэтому нельзя сказать, что они порядели, потому что понятно, что человек взрослеет – меняется мнение. Если он хочет покинуть организацию, никто не будет его держать и говорить «останься, потому что без тебя мы не сможем». Есть много молодых людей, у которых куча идей, которые хотят воплотить их в жизнь. Поэтому все идет хорошо именно в этом направлении.

«Telegram-каналы вводят людей в панику». БРСМ о том, как относиться к призывам в соцсетях (читать далее).

# БРСМ # общество # Роман Бондарук # Илона Волынец

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