«Всего лишь два процента вышло из членов БРСМ». Как обстоят дела в общественном объединении

Новости Беларуси. Каждый день по всей стране проходят митинги за стабильную и безопасную Беларусь. Как обстоят дела в государственных общественных организациях. На этот вопрос в программе « Большой город » на СТВ ответил Роман Бондарук , второй секретарь Минского городского комитета «БРСМ».

Роман Бондарук, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Нельзя сказать, порядели наши ряды или нет в связи с тем, что всего лишь процента два вышло из членов БРСМ. С одной стороны, это очень даже хорошо. Мы прекрасно понимаем – должны оставаться люди, которые хотят изменить что-то в городе, внести свой личный вклад в реализацию каких-то проектов. Поэтому нельзя сказать, что они порядели, потому что понятно, что человек взрослеет – меняется мнение. Если он хочет покинуть организацию, никто не будет его держать и говорить «останься, потому что без тебя мы не сможем». Есть много молодых людей, у которых куча идей, которые хотят воплотить их в жизнь. Поэтому все идет хорошо именно в этом направлении.