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На первом энергоблоке БелАЭС начались гидроиспытания реакторной установки

08 сентября 2020 11:45
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Новости Беларуси. На БелАЭС начались гидроиспытания реакторной установки первого энергоблока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первом энергоблоке БелАЭС начались гидроиспытания реакторной установки-1

Их успешное завершение позволит перейти к последующим технологическим шагам. Итогом станет вывод реактора на минимально контролируемый уровень мощности. Если все пойдет по плану, первую электроэнергию на Белорусской АЭС получат к ноябрю.

# АЭС в Беларуси # общество # Фотофакт

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