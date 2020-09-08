На первом энергоблоке БелАЭС начались гидроиспытания реакторной установки

Новости Беларуси. На БелАЭС начались гидроиспытания реакторной установки первого энергоблока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их успешное завершение позволит перейти к последующим технологическим шагам. Итогом станет вывод реактора на минимально контролируемый уровень мощности. Если все пойдет по плану, первую электроэнергию на Белорусской АЭС получат к ноябрю.