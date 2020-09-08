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«Telegram-каналы вводят людей в панику». БРСМ о том, как относиться к призывам в соцсетях

08 сентября 2020 12:03
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Гость программы «Большой город» – второй секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук.

В некоторых Telegram-каналах звучат призывы не только покидать общественные объединения вроде БРСМ, но и не ходить в школу, университет, бастовать, не оплачивать коммунальные услуги. Как к этому относиться?

Роман Бондарук, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Именно молодежи города Минска касается посещение школ, вузов, колледжей. Образование нужно, во-первых, для нас. Не для мамы, не для папы, а для нас. Чтобы реализовать себя в жизни. Сейчас нужно закончить высшее учебное заведение, чтобы устроиться на работу и продолжать свой карьерный рост. Поэтому, люди, которые призывают к этому, наверное, тоже не понимают, что все мы должны быть образованными. Я считаю, что именно государство создало все условия для того, чтобы мы обучались. По поводу работающей молодежи: большинство – это молодые семьи, нужно кормить детей, сводить свою жену в кафе. Сейчас ничего бесплатного нет, поэтому нужно ходить на работу. На работе ты развиваешься и не сидишь дома без толку. Ты должен внести вклад в реализацию нашей страны. Я посижу на выходных – в субботу и воскресенье – все, хочется быстрее на работу, чтобы реализовать что-то в Минске.

Можно ли говорить о том, что столичная молодежь умеет анализировать, сравнивать и делать свои выводы?

Роман Бондарук:
Да, конечно. Я приведу яркий пример: недели две назад мы собирали совет лидеров работающей молодежи города Минска, где просто хотели услышать мнение ребят, которые работают на предприятиях. Я, конечно, был удивлен. Все предприятия, которые пришли, – Дом печати, Минсктранс – продолжают активно работать. Человек может, конечно, осмыслить, подумать.

Просто Telegram-каналы вводят людей в панику, человек начинает читать в интернете, что проходит. Например, в субботу и воскресенье находится дома, читает, что происходит в Telegram-каналах, и начинает переживать, что на самом деле может быть такое.

Приходит на работу в понедельник – понимает, что это вранье, и все на самом деле хорошо, получает заработную плату, уходит с работы. Я считаю, что это все тоже фейки, психологическое давление на человека. А еще большинство – это давление на эмоции. Мы не должны подвергаться этим эмоциям, мы должны разумно подходить к какому-либо вопросу. Когда мы читаем новости, мы должны это посмотреть и в Telegram-каналах, и в государственных СМИ, чтобы сделать выводы.

«Telegram-каналы вводят людей в панику». БРСМ о том, как относиться к призывам в соцсетях-1

Мы все это время говорим про Telegram-каналы и деструктивные посылы. Есть ли ответ, как мы можем дать этому отпор?

Роман Бондарук:
Мы работали во «ВКонтакте», в Telegram, в Instagram. Мы могли сделать этот отпор. Но я считаю, что это тоже неправильно – повторять то, что делают люди, которые призывают к забастовкам.

Проблема в том, что у нас изначально пробел в этом направлении.

Роман Бондарук:
Мы стараемся сейчас все это наверстать и выйти на один уровень, чтобы все понимали, что в Telegram-каналах, например, Nexta, главная задача – показать все с их стороны. Поэтому в наших каналах мы показываем конкретную работу. Бывает, что своих ребят, которые где-либо со мной участвуют, призываю рассказывать у себя на социальных страничках во «ВКонтакте», Instagram для того, чтобы круг общения и информирования молодежи был все больше и больше. Поэтому мы начали развивать Telegram-каналы и Instagram.

На своих страничках вы как-то разоблачаете фейки?

Роман Бондарук:
Фейки всегда будут. Бывают, что фейки пишут и положительные отзывы. Просто человек поддерживает, например, нас, но боится оказаться в этой среде. Его, грубо говоря, могут затюкать, сказать «ты не поддерживаешь бело-красно-белый флаг – значит ты не наш человек», хоть он нейтрален.

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