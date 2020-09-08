«Telegram-каналы вводят людей в панику». БРСМ о том, как относиться к призывам в соцсетях

Гость программы «Большой город» – второй секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук.

В некоторых Telegram-каналах звучат призывы не только покидать общественные объединения вроде БРСМ, но и не ходить в школу, университет, бастовать, не оплачивать коммунальные услуги. Как к этому относиться?

Роман Бондарук, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Именно молодежи города Минска касается посещение школ, вузов, колледжей. Образование нужно, во-первых, для нас. Не для мамы, не для папы, а для нас. Чтобы реализовать себя в жизни. Сейчас нужно закончить высшее учебное заведение, чтобы устроиться на работу и продолжать свой карьерный рост. Поэтому, люди, которые призывают к этому, наверное, тоже не понимают, что все мы должны быть образованными. Я считаю, что именно государство создало все условия для того, чтобы мы обучались. По поводу работающей молодежи: большинство – это молодые семьи, нужно кормить детей, сводить свою жену в кафе. Сейчас ничего бесплатного нет, поэтому нужно ходить на работу. На работе ты развиваешься и не сидишь дома без толку. Ты должен внести вклад в реализацию нашей страны. Я посижу на выходных – в субботу и воскресенье – все, хочется быстрее на работу, чтобы реализовать что-то в Минске.

Можно ли говорить о том, что столичная молодежь умеет анализировать, сравнивать и делать свои выводы?

Роман Бондарук:

Да, конечно. Я приведу яркий пример: недели две назад мы собирали совет лидеров работающей молодежи города Минска, где просто хотели услышать мнение ребят, которые работают на предприятиях. Я, конечно, был удивлен. Все предприятия, которые пришли, – Дом печати, Минсктранс – продолжают активно работать. Человек может, конечно, осмыслить, подумать.

Просто Telegram-каналы вводят людей в панику, человек начинает читать в интернете, что проходит. Например, в субботу и воскресенье находится дома, читает, что происходит в Telegram-каналах, и начинает переживать, что на самом деле может быть такое.

Приходит на работу в понедельник – понимает, что это вранье, и все на самом деле хорошо, получает заработную плату, уходит с работы. Я считаю, что это все тоже фейки, психологическое давление на человека. А еще большинство – это давление на эмоции. Мы не должны подвергаться этим эмоциям, мы должны разумно подходить к какому-либо вопросу. Когда мы читаем новости, мы должны это посмотреть и в Telegram-каналах, и в государственных СМИ, чтобы сделать выводы.