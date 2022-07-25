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Качество и минимальные потери. По темпам уборочной лидирует Брестская область

25 июля 2022 16:51
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Новости Беларуси. В Брестской области чествуют первого тысячника жатвы. Рекордного намолота достиг механизатор Андрей Михинкевич из хозяйства «Агро-Заречье» Каменецкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Качество и минимальные потери. По темпам уборочной лидирует Брестская область-1

По темпам уборочной Брестская область в лидерах. В массовую уборку вошли все районы за исключением северных, где ждут созревания урожая. Погодные условия позволяют ежедневно прибавлять до 5 % в жатве.

Качество и минимальные потери. По темпам уборочной лидирует Брестская область-4

Анатолий Щупленков, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
Технические возможности зерноуборочного парка позволяют провести уборку зерновых, зернобобовых культур в течение 20-21 дня. Задача до 12-15 августа массово завершить уборку с учетом погодных условий. Мы убрали 18 % зерновых, зернобобовых культур, урожайность выше прошлогодней на 3 центнера. Неплохая урожайность озимого рапса более 27 центнеров с гектара. Задача по области обеспечить своевременную уборку зерновых и зернобобовых. Качество уборки с минимальными потерями. На это нацелены и хлеборобы, и все организации, предприятия области.

Качество и минимальные потери. По темпам уборочной лидирует Брестская область-7

В регионе в полях – 1 350 зерноуборочных комбайнов, из них около сотни только сошли с конвейера. Аграрии уже делают ставки на урожай в северных районах – Барановичский, Ганцевичский, Ляховичский, где больше повезло с влагой. Их доля в областном каравае будет весомой.

«Всегда идем к такому результату». Как многодетный отец стал первым тысячником жатвы? Читайте здесь.

# Уборочная кампания # общество # Андрей Михинкевич # Анатолий Щупленков # Фотофакт

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