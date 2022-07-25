Качество и минимальные потери. По темпам уборочной лидирует Брестская область

Новости Беларуси. В Брестской области чествуют первого тысячника жатвы. Рекордного намолота достиг механизатор Андрей Михинкевич из хозяйства «Агро-Заречье» Каменецкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По темпам уборочной Брестская область в лидерах. В массовую уборку вошли все районы за исключением северных, где ждут созревания урожая. Погодные условия позволяют ежедневно прибавлять до 5 % в жатве.

Анатолий Щупленков, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

Технические возможности зерноуборочного парка позволяют провести уборку зерновых, зернобобовых культур в течение 20-21 дня. Задача – до 12-15 августа массово завершить уборку с учетом погодных условий. Мы убрали 18 % зерновых, зернобобовых культур, урожайность выше прошлогодней на 3 центнера. Неплохая урожайность озимого рапса – более 27 центнеров с гектара. Задача по области – обеспечить своевременную уборку зерновых и зернобобовых. Качество уборки с минимальными потерями. На это нацелены и хлеборобы, и все организации, предприятия области.