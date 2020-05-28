«Всегда буду отмечать, даже когда уйду в отставку». Как празднуют День пограничника в Беларуси?

Новости Беларуси. Протяженность госграницы нашей страны – более 3,5 тысячи километров. Держать под контролем такую территорию помогают современные технологии и новейшее оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под охраной белорусов и участок со странами ЕС, который одновременно внешняя граница Союзного государства.

Михаил Оксенюк, начальник управления идеологической работы Г оспогранкомитета: Для меня этот праздник, наверное, самый главный из всех праздников, которые есть в году. Я с детства мечтал стать пограничником, со школы. Моя мечта осуществилась. Я очень рад и горд. Этот праздник отмечаю уже лет 30, наверное, и всегда буду отмечать, даже когда уйду в отставку.

В этот день никто не смотрит на то, служишь ты или уже в запасе. Ведь бывших пограничников не бывает, любят говорить они.

Александр Маркевич о том, как обустраивали рубежи: приезжали со всего Советского Союза, без кола без двора, жили в вагончиках

Праздник у «зеленых беретов» принято встречать чуть раньше – накануне, в восемь вечера, когда начинаются новые пограничные сутки. 28 мая во всех соединениях и частях защитники рубежей чтут память героев Великой Отечественной войны – тех, кто первыми сдерживал удар врага. В Минске цветы и венки традиционно возложили к монументу Победы.