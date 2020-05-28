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Александр Маркевич о том, как обустраивали рубежи: приезжали со всего Советского Союза, без кола без двора, жили в вагончиках

28 мая 2020 18:36
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Новости Беларуси. Протяженность госграницы нашей страны – более 3,5 тысячи километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под охраной белорусов и участок со странами ЕС, который одновременно внешняя граница Союзного государства.

Александр Маркевич о том, как обустраивали рубежи: приезжали со всего Советского Союза, без кола без двора, жили в вагончиках-1

Александр Маркевич в свое время службу начинал в Вооруженных Силах, а пограничником стал только в 30 лет.

«Всегда буду отмечать, даже когда уйду в отставку». Как празднуют День пограничника в Беларуси?

Было это как раз после развала СССР, когда требовалось как можно больше людей на обустройство границ теперь уже отдельных государств. Обустроить рубежи помог, да так в пограничных войсках и остался на многие годы.

Александр Маркевич о том, как обустраивали рубежи: приезжали со всего Советского Союза, без кола без двора, жили в вагончиках-4

Александр Маркевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Была у людей большая решимость все это сделать. Люди приезжали со всего Советского Союза на чемоданах, как говорится, без кола без двора, без каких-то вещей. Жили в вагончиках. И подразделения выставлялись практически в чистом поле, в лесу.

Теперь мы видим, что у нас и интегрированная система охраны государственной границы, и современные оборудованные пункты пропуска. И самое главное, что есть большие планы по их наращиванию, по обустройству государственной границы и ее инфраструктуры для того, чтобы у нас сама граница была еще более современной, еще более цивилизованной и удобной для людей.

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Маркевич # Ирина Петыш # Фотофакт

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