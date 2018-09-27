«Всегда будет желание победить». В Беларуси завершились соревнования спецназа

Новости Беларуси. В Беларуси завершились соревнования спецподразделений. Впервые участие в силовых стартах приняли команды из России и Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позади у элитных отрядов почти два десятка тактических и огневых упражнений. Заключительный этап – дуэльная стрельба. Корреспондент Татьяна Ревизоре наблюдала за происходящим.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси Обещанные синоптиками 20 метров в секунду особенно ощутимы на полигоне. Траекторию пули способен изменить даже легкий порыв. При снайперской стрельбе как нигде приходится учитывать «поправку на ветер».

Дуэльная стрельба проходит в два этапа. На первом снайперы поражают одинаковые группы мишеней. На втором – штурмовики (два от каждой команды) вначале закрывают зачетные, а затем – основную, контрольную цель. Упражнение проводится по олимпийской системе: допустил промах – выбыл.

Виктор Гулевич, первый заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Программа соревнований насыщена упражнениями, в этом году более характерными для подразделений специального назначения Вооруженных Сил. Мы работаем больше в лесисто-болотистой местности, исходя из этого выбиралась специфика. Также было уделено, конечно, большое внимание выполнению задач в урбанизированной местности, то есть в городах и населенных пунктах.

Программу соревнований организаторы обновляют ежегодно. В трехдневный марафон вошли 17 огневых и тактических упражнений. Прикрыть напарника, провести засаду, разведать заминированный участок – условия, приближенные к боевым, без скидок на время суток.

Участник межведомственного соревнования среди спецподразделений:

Очень понравились отдельные ночные упражнения с привлечением воздушной техники, вертолетов. Данные соревнования являются как бы гранитом нашего спецназовского белорусского и российского братства.

Соревнования среди элитных отрядов проходят в Беларуси в шестой раз. В 2018 году к нашим силовикам впервые присоединились коллеги из России и Узбекистана.

Участник межведомственного соревнования среди спецподразделений (Россия):

Это все-таки соревнования. Всегда будет желание победить, и всегда будет конкуренция. Но, как бы там ни было, все тут спецназовцы и спецназовское братство – всегда друг другу чем могут подсказывают, помогают.

В каждой команде – шесть человек: три стрелка, два снайпера и санинструктор. Оценивали судьи как индивидуальное мастерство, так и общий показатель отрядов.