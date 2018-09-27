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Владимир Кухарев: мост в Житковичском районе будет введён в срок

27 сентября 2018 18:22
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Новости Беларуси. Мост через Припять в Житковичском районе будет введен точно в срок. Об этом сообщил 27 сентября вице-премьер Владимир Кухарев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работы ведутся в плановом режиме, а по некоторым направлениям – даже с опережением графика.

Владимир Кухарев: мост в Житковичском районе будет введён в срок-1

Как живут жители Житковичского района после ЧП с мостом? Репортаж программы «Неделя»

Напоминаем: движение по мосту, соединяющему Житковичи и Туров, из-за трещины в пролете было перекрыто в декабре 2017 года. Аварийную его часть взорвали.

Владимир Кухарев: мост в Житковичском районе будет введён в срок-4

Видеофакт. Аварийный участок моста через реку Припять взорвали

Два берега сейчас соединяют понтонная и паромная переправы. Новый же мост планируют открыть к 7 ноября.

# Коммунальное хозяйство # общество # Фотофакт

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