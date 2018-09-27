Владимир Кухарев: мост в Житковичском районе будет введён в срок

Новости Беларуси. Мост через Припять в Житковичском районе будет введен точно в срок. Об этом сообщил 27 сентября вице-премьер Владимир Кухарев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работы ведутся в плановом режиме, а по некоторым направлениям – даже с опережением графика.