«Сынок, пусть они нас похоронят»: в Гомеле начаты раскопки огромного захоронения времён Второй мировой

Новости Беларуси. На окраине Гомеля специализированный поисковый батальон приступил к раскопкам, возможно, одного из крупнейших в регионе захоронений времен Второй мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По воспоминаниям местных жителей, именно здесь фашисты массово расстреливали людей. По разным данным в захоронении могут быть останки до 25 тысяч человек: от защитников города до узников гомельского гетто и лагеря военнопленных «Дулаг-121». Подробности в материале корреспондента Александра Добрияна.

Александр Добриян, СТВ:

В начале войны для обороны города гомельчане руками выкопали в этом поле противотанковый ров. Однако уже в середине августа 1941 он стал братской могилой для защитников города. Два года, которые Гомель провел под оккупацией, немцы продолжали привозить сюда и расстреливать не только военнопленных, но и мирных жителей. Сколько их, безымянных жертв? Помогут ответить начатые работы.

Бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона работают всего несколько дней. Страшные находки начались почти сразу. Солдаты и гражданские просто свалены в кучу.

Карманные часы, химический карандаш и чехол с очками.

Конкретно эти люди погибли в 1941. Об этом говорят остатки обмундирования, деньги и личные вещи.

Денис Грабовский, старшина 52-го отдельного специализированного поискового батальона:

Эксгумированы останки 10 человек. Дальше будем проводить работы – уже более точно понятно будет, сколько здесь.

А счет может идти на тысячи. Об этом говорят записанные в послевоенные годы свидетельства очевидцев и официальные данные расследования преступлений фашистов.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:

По одной из версий это могло быть захоронение узников «Дулага-121». Умерших хоронили в противотанковом рве. Были дни, когда в лагере умирали по тысяче и даже больше тысячи человек.

Для понимания масштабов трагедии: за два года в застенках лагеря «Дулаг-121» было уничтожено более 110 тысяч советских солдат. Пять передвижных крематориев и печи кирпичного завода просто не справлялись с аппетитами смертельной машины нацистов. А были еще расстрелянные гомельские гетто и тысячи мирных горожан. За годы оккупации население Гомеля уменьшилось в 10 раз – со 150 до 15 тысяч человек.

Скорее всего, были расстреляны. Потому что есть пулевые отверстия на затылке – два – на одном черепе и на втором.

Рядом с солдатами на месте трагедии работают потомки переживших ад войны гомельчан. Для Владимира Котова это дело чести. Несколько лет назад именно он нашел и купил архивную аэрофотосъемку и вместе с друзьями установил предполагаемое место захоронения.

Владимир Котов, житель Гомеля:

Мой отец рассказывал мне, что во время войны в 1941 году здесь видел, как немцы привозили военнопленных (и гражданских, наверное, так как мы это уже видим). И расстреливали здесь, в этом противотанковом рве. Когда он сюда подошел из-за своего любопытства, он увидел, что здесь расстреляли людей. Один солдат еще был жив. Он вылез из земли и попросил отца: «Когда-нибудь, если закончится война – сынок, пусть они нас похоронят».