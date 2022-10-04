В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

В Гродненской и Брестской областях его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Обстановку осложнят дожди, они пройдут на большей части страны. В связи с ухудшением погодных условий ГАИ напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси:

В связи с дождливой погодой и туманами водителям необходимо быть особенно внимательными и осторожными. На мокрой дороге сцепление колес с покрытием ослабевает, в связи с чем значительно увеличивается тормозной и остановочный путь. Дорога, покрытая опавшей листвой, становится еще более скользкой. Первое и самое важное правило в условиях плохой погоды и ограниченной видимости – это соблюдение безопасного скоростного режима и дистанции.