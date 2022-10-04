В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 4 октября. Синоптики прогнозируют усиление ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 4 октября. Синоптики прогнозируют усиление ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гродненской и Брестской областях его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Обстановку осложнят дожди, они пройдут на большей части страны. В связи с ухудшением погодных условий ГАИ напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.
Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси:
В связи с дождливой погодой и туманами водителям необходимо быть особенно внимательными и осторожными. На мокрой дороге сцепление колес с покрытием ослабевает, в связи с чем значительно увеличивается тормозной и остановочный путь. Дорога, покрытая опавшей листвой, становится еще более скользкой. Первое и самое важное правило в условиях плохой погоды и ограниченной видимости – это соблюдение безопасного скоростного режима и дистанции.
По предварительному прогнозу, ненастная погода сохранится до четверга, 6 октября.