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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

04 октября 2022 06:36
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 4 октября. Синоптики прогнозируют усиление ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра-1

В Гродненской и Брестской областях его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Обстановку осложнят дожди, они пройдут на большей части страны. В связи с ухудшением погодных условий ГАИ напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра-4

Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси:
В связи с дождливой погодой и туманами водителям необходимо быть особенно внимательными и осторожными. На мокрой дороге сцепление колес с покрытием ослабевает, в связи с чем значительно увеличивается тормозной и остановочный путь. Дорога, покрытая опавшей листвой, становится еще более скользкой. Первое и самое важное правило в условиях плохой погоды и ограниченной видимости – это соблюдение безопасного скоростного режима и дистанции.

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра-7

По предварительному прогнозу, ненастная погода сохранится до четверга, 6 октября.

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