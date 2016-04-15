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Всебелорусское народное собрание: подготовку, темы и детали обсудили в Могилёве

15 апреля 2016 17:05
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к важнейшему политическому событию года – Всебелорусскому народному собранию. В новейшей истории страны оно пройдет уже в пятый раз и как всегда станет уточнением курса развития государства на ближайшие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Эта важнейшая площадка народовластия объединит представителей всех ветвей власти, производства и бизнеса, науки, здравоохранения и культуры. О деталях предстоящего народного вече сегодня говорили в Могилеве.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Всебелорусское собрание – это определение стратегии на ближайшие пять лет, в котором закладываются не просто экономические параметры, не просто цифровые, количественные задачи, но это стратегия, в том числе, и в области идеологии – каким образом государство будет развиваться в комплексе, в социальном, экономическом, политическом блоке. Поэтому – общий поиск предложений, мыслей. Эта работа уже началась. Обсуждение, подготовка этого собрания – это процесс, который идет уже сегодня. И он будет иметь колоссальное значение непосредственно в день проведения.

# общество # Всебелорусское народное собрание # Игорь Бузовский

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