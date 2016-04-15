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Для перечисления заработанного на республиканском субботнике открыт специальный счёт

15 апреля 2016 17:02
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Новости Беларуси. Совсем скоро каждый житель нашей страны сможет внести свою лепту в благоустройство родного города и Беларуси в целом. 23 апреля пройдет республиканский субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А сегодня Министерство финансов опубликовало счет для перечисления средств, которые будут заработаны во время этого трудового дня. Данные получателя вы сейчас видите на своих экранах.

Добавим, что деньги по итогу в этом году будут направлены для проектирования и строительства Гомельской областной детской клинической больницы.

# общество # Субботники в Беларуси

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