Меховая революция: Беларусь первой в ТС ввела чипы с информацией о товаре

Новости Беларуси. Шубы наизнанку. Белорусские меховые изделия снабдили специальными чипами, которые дают полную информацию о товаре. С помощью таких паспортов можно узнать об изделии не только то, что обычно было на этикетке, например, материал. По прогнозам специалистов, такая система маркировки позволит вывести меховой бизнес из тени. Стоит отметить, что Беларусь – первопроходец в этой области. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ подробнее.

Лисица, песец и, конечно же, норка. Новую коллекцию из 60-ти моделей на суд зрителям и представителям евразийского регионального подразделения Международной меховой федерации презентовало предприятия Белкоопсоюза. Здесь и жилетки, и манто, и вечная классика – шубы. Каждое такое меховое изделие – атрибут стиля и достатка. Поэтому и спрос с него соответствующий. Материал и качество пошива – в приоритете у белорусских модниц.

Анастасия Винчо, СТВ:

Как раз для того, чтобы ваша роскошная норка не оказалась крашеным кроликом, и установлен вот такой чип. Считать его можно с помощью мобильного приложения. Что ж, содрать с покупателя три шкуры уже не удастся.

Метку вшивают прямо на предприятии. Проще говоря, за качество меха ответственность несет уже производитель. А это репутация бренда, рисковать которой решится далеко не каждый, – выделки не стоит. Изделие же без такого контрольного знака попросту конфискуют.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Это достаточно важное мероприятие, которое даст возможность навести в нашем бизнесе порядок. Покупатель будет уверен в том, что он покупает.

Беларусь стала в буквальном смысле законодателем меховой моды. Узаконить продажи по примеру наших производителей также решили и в других странах. Ведь такая метка — гарантия высокого качества.

Кадир Килич, представитель национальной Ассоциации меховщиков Турции:

Я очень рад находиться в Беларуси. Я видел производство. Мне очень понравилось качество меховых изделий, сама технология. Я считаю, что у нас есть перспективы сотрудничества между Турцией и Беларусью. Наши клиенты любят белорусский мех.

Сергей Столбов, председатель регионального подразделения Международной меховой федерации IFF-Евразия (Россия):

Технологии соответствуют международным стандартам. Сегодня она полностью конкурентоспособна.

Белорусский мех уже давно зарекомендовал себя на европейском рынке. С отечественной потребкооперацией хотят сотрудничать. И в первую очередь за то, что качественную пушнину у нас можно приобрести по вполне доступным ценам.