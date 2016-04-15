Самолёт вместо трактора: авиапосевная проходит в Могилёвской области

Новости Беларуси. Авиация на службе у аграриев. В агрокомбинате «Заря» на Могилевщине к весенне-полевым работам активно привлекают самолеты. Крылатые машины работают гораздо эффективнее, чем любая сельхозтехника. За один день авиагруппа выполняет тот же объем работы, что колесная техника за неделю. А темпы в посевной период еще как нужны. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ о том, как посевная кампания проходит на высоте.

На полевой аэродром приземлился трудяга АН-2 – воздушный король полей. Сегодня у него запланировано ни много ни мало 40 полетов. Сейчас самолет дозаправят – и снова в воздух.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Только что в АН-2 загрузили тонну азотных удобрений. Этого количества хватит, чтобы обработать 6,5 гектаров посевов. Время полета – 10 минут. Потрясающая эффективность.

Подсеять травы, подкормить и защитить от болезней всходы, внести минеральные удобрения – самолет универсальный помощник.

Иван Шкурганов, агроном-химик агрокомбината «Заря»:

Мы наземной техникой рано войти в поле не можем. А как раз в это время нужно делать подкормки. Поэтому нас выручают наши самолеты.

Александр Бельчик более 20-ти лет в авиации. Летал на больших пассажирских судах – Сочи, Сибирь, Украина. И вот на родине пересел в «кукурузник», стал «летающим агрономом».

Александр Бельчик, командир самолета:

Имеем опыт обработки полей, знаем, какие удобрения посыпаются, какие нормы и в какое время.

Перед каждым трудовым семестром АН-ы проходят тщательную техническую подготовку.

Александр Бельчик, командир самолета:

Это самый надежный самолет в мире. Замены ему вообще нет.

В летном составе хозяйства 5 человек. В их работе важна точность. Учитывается все – скорость, высота, ветер. Все деревни – в так называемой санитарной зоне и полеты над нами запрещены.

Андрей Шахэмиров, начальник управления государственной экологической экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Если соблюдать все нюансы, которые могут возникать, то шансы того, что это повлияет на машину, которая будет ехать по дороге, минимальны. В любом случае, в жизни используем эти минеральные удобрения – любые удобрения и на приусадебных участках, и в любой сельскохозяйственной деятельности, и даже в квартирах, когда удобряем свои цветы и растения.

В последнее время авиацию на селе стали использовать реже. Самолет недешев в эксплуатации. Позволить себе обрабатывать поля с воздуха могут только сильные хозяйства. Те, у которых есть возможность инвестировать весной, чтобы осенью получать дивиденды. Кстати, в агрокомбинате «Заря» прошлогодняя урожайность зерновых составила почти 80 центнеров с гектара.