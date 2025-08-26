Актёра из «Игры престолов» внесли в список угроз нацбезопасности Украины

Российский киноактер Юрий Колокольников, который играл роли в фильмах «Мастер и Маргарита», «Крэйвен-охотник», «Серебряные коньки», «Телохранитель киллера», а также сериалах «Игра престолов», «Метод» и других, теперь помещен в списке угроз национальной безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Pinterest

Документ опубликовали на сайте украинского Минкульта. Причиной такого решения назвали то, что Колокольников играл в картинах, которые получают финансирование из госбюджета России.

Напомним, в этом списке также находятся певица Надежда Бабкина, актеры Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский и другие.