Средняя зарплата в Беларуси в июле составила 2772 рубля

Доходы белорусов растут. В сравнении с июнем средняя зарплата по стране увеличилась почти на 55 рублей, составив 2 772 рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А с мая сумма выросла почти на 120 рублей. Традиционно, уровень зарплат в столице выше – в июле номинальная начисленная средняя заработная плата минчан составила более 3 600 рублей.

Что касается регионов, на первом месте Минская область, в тройку лидеров также вошли Гродненская и Гомельская. Согласно данным Белстата, самый низкий уровень доходов у жителей Могилевского региона, здесь в среднем получают 2 330 рублей. Самыми высокооплачиваемыми специалистами в Беларуси остаются сотрудники IT. В июле они в среднем получали более 5 800 рублей. Представители финансовой и страховой деятельности в июле в среднем заработали свыше 4 300 рублей. Замыкают топ-3 работники строительной сферы.