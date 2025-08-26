В Военной академии Беларуси продолжаются занятия по начальной военной подготовке

В Военной академии Беларуси с личным составом набора 2025 года продолжаются занятия по начальной военной подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение месяца под чутким руководством опытных преподавателей и наиболее подготовленных курсантов старших курсов новобранцы осваивают основы военной науки. Будущие офицеры выполняют различные нормативы по тактической, огневой, медицинской подготовке.

Военнослужащий Военной академии Беларуси: Даются базовые навыки для того, чтобы военнослужащие совершили свои первые выстрелы с оружия, с автоматов Калашникова. В сентябре у нас уже планируется занятие по воздушной десантной подготовке. Это уже будет та база, которую мы здесь им даем, в дальнейшем им поможет совершить свои первые прыжки с парашютом и стать настоящими десантниками.

Курсант Военной академии Беларуси:

На тактике нас обучали изготавливаться к бою, располагаться на месте, охранять важный объект, выставлять оцепление. На тактической медицине мы учились накладывать жгуты, оказывать первую медицинскую помощь, искусственную вентиляцию легких и останавливать кровотечение другими способами.

Глаза у курсантов горят – каждый день что-то новое. Впереди у них – ритуал принятия присяги. Отметим, в 2025 году Военная академия приняла рекордное число первокурсников – 758 человек. Больше девушек, проведен набор на новую специальность, конкурс был высоким.